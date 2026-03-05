AKTUELNO

Domaći

Bogati Grk zbog naše voditeljke došao u Beograd na 24 sata, ona sve otkrila: Rastanci nam ne padaju teško

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: E-Stock/Ivan Dobričić ||

Grčki biznismen Simeon Ocomokos, muž voditeljke Suzane Mančić, pre nekoliko dana sleteo je na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu gde su ga mediji i uhvatili.

Suzana je sada otkrila da se Simeon zadržao samo 24 sata i da je došao samo kako bi je video. Naime, ona je prisustvovala juče promociji knjge Zorane Šulc, koja je predstavila novi roman "Ukus greha - Razotkrivanje". Tom prilikom voditeljka je progovorila o privatnom životu i partneru.

- On nije čovek koji bi davao izjave, ali mislim da se dobro držao, da je bio ljubazan, dobro se držao. Bio je tu manje od 24 sata zbog mene, zato što je veoma zauzet čovek. Porodično nas je izveo u restoran, sutradan sam ga odvezla na aerodrom. Više vremena provodim ja tamo nego on ovde. Ne padaju rastanci tako često, sad je to utabana staza, veza koja traje 25 godina. Brzo ćemo se videti - objasnila je Suzana Mančić.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Žive u dve države

Iako Suzana i Simeon žive u različitim gradovima, njihova ljubav nije trpela zbog daljine. Suzana je više puta isticala da je Beograd njen dom, dok Atinu doživljava kao mesto gde ima prijatelje i supruga.

- Teško je presaditi korene u ovim godinama. Da sam mlađa, verovatno bih bila tamo. Međutim, ovo je moja zemlja, a Beograd je moj grad - rekla je Suzana u jednom intervjuu, dodajući da avio-kompanije profitiraju zahvaljujući njenim čestim putovanjima:

- U Atinu odlazim već 20 godina, imam tamo prijatelje, mog muža. Moju ljubav. Ali i dalje ću biti na relaciji Atina–Beograd - izjavila je Suzana ranije za medije.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#Grčka

#Simeon Ocomokos

#Suzana Mančić

#biznismen

#muž

POVEZANE VESTI

Domaći

Evo kako Suzana Mančić održava brak sa grčkim biznismenom: Dolazi do nervoze i svađa, a onda mi on kaže samo jednu rečenicu... (FOTO)

Domaći

MUŽ SUZANE MANČIĆ SLETEO U BEOGRAD! Bogati Grk posle skoro 15 godina u javnosti: Nosio pune kese, a evo i šta je uradio po dolasku na aerodrom

Domaći

EVO ČIME SE BAVI MUŽ SUZANE MANČIĆ: Nedavno su iskeširali basnoslovnu sumu za kuću na Tari, a evo koliko košta

Domaći

Evo zašto Suzanin drugi muž nije bio na svadbi njene ćerke: Čuvena loto devojka otkrila istinu

Domaći

PARA KAO BLATA! Muž Suzane Mančić napunio džepove, evo za koliko se povećalo njegovo bogatstvo!

Hronika

UMRO PUTNIK NA LETU IZ NJUJORKA ZA BEOGRAD Po sletanju aviona na aerodrom 'Nikola Tesla' odmah obaveštena policija