Bogati Grk zbog naše voditeljke došao u Beograd na 24 sata, ona sve otkrila: Rastanci nam ne padaju teško

Grčki biznismen Simeon Ocomokos, muž voditeljke Suzane Mančić, pre nekoliko dana sleteo je na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu gde su ga mediji i uhvatili.

Suzana je sada otkrila da se Simeon zadržao samo 24 sata i da je došao samo kako bi je video. Naime, ona je prisustvovala juče promociji knjge Zorane Šulc, koja je predstavila novi roman "Ukus greha - Razotkrivanje". Tom prilikom voditeljka je progovorila o privatnom životu i partneru.

- On nije čovek koji bi davao izjave, ali mislim da se dobro držao, da je bio ljubazan, dobro se držao. Bio je tu manje od 24 sata zbog mene, zato što je veoma zauzet čovek. Porodično nas je izveo u restoran, sutradan sam ga odvezla na aerodrom. Više vremena provodim ja tamo nego on ovde. Ne padaju rastanci tako često, sad je to utabana staza, veza koja traje 25 godina. Brzo ćemo se videti - objasnila je Suzana Mančić.

Žive u dve države

Iako Suzana i Simeon žive u različitim gradovima, njihova ljubav nije trpela zbog daljine. Suzana je više puta isticala da je Beograd njen dom, dok Atinu doživljava kao mesto gde ima prijatelje i supruga.

- Teško je presaditi korene u ovim godinama. Da sam mlađa, verovatno bih bila tamo. Međutim, ovo je moja zemlja, a Beograd je moj grad - rekla je Suzana u jednom intervjuu, dodajući da avio-kompanije profitiraju zahvaljujući njenim čestim putovanjima:

- U Atinu odlazim već 20 godina, imam tamo prijatelje, mog muža. Moju ljubav. Ali i dalje ću biti na relaciji Atina–Beograd - izjavila je Suzana ranije za medije.

Autor: Nikola Žugić