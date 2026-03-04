Influenserka se otrovala u beogradskom restoranu: Ručala sam, a onda je usledio pakao!

Influenserka Lea Stanković oglasila se i otkrila kako se otrovala hranom u jednom beogradskom restoranu.

Lea Stanković koja je uhvaćena kako sa dečkom uživa na koncertu, hitno se oglasila na Instagramu i podelila neprijatno iskustvo koje je doživela nakon ručka u jednom beogradskom restoranu. Ona je ispričala da joj je naglo pozlilo nakon što je jela obrok sa dimljenim lososom.

- Vrtelo mi se u glavi i odlučila sam da odem kući. Kada sam stigla, bilo mi je toliko loše da sam samo pobacala stvari i legla. Mučnina je postajala sve jača, počela sam da povraćam i bukvalno sam dušu ispuštala. U jednom trenutku, dok sam sedela pored WC šolje, mislila sam da je gotovo. Nisam znala da trovanje hranom može da bude toliko strašno - ispričala je influenserka kojoj je u kući izbio požar.

Lea je dodala da se nakon svega čula sa prijateljima i da je, prema njenim rečima, trovanje hranom postalo učestala pojava u Beogradu. Ipak, nije navela o kom ugostiteljskom objektu je reč.

- Mislila sam da mi juče dolazi kraj. Ovo je bukvalno oprez za sve ljude bilo gde… Ustala sam veoma rano jer sam imala zakazano snimanje i sa ekipom sam otišla u jedan poznati kafić-restoran. Jela sam nešto sa dimljenim lososom i ubrzo mi je počelo da bude muka - započela je Lea.

Kako navodi, u prvi mah je pomislila da joj je pozlilo zbog zagušljivog prostora, ali su simptomi ubrzo postali ozbiljniji.

Autor: Nikola Žugić