Pink.rs saznaje! Suzana Jovanović postala baka: Snajka se danas porodila, evo kog je pola beba

Naša pevačica i udovica Saše Popovića, Suzana Jovanović, postala je danas baka kako ekskluzivno saznajemo, jer joj se porodila unuka, a evo kog je pola beba!

Kako ekipa portala Pink.rs ekskluzivno saznaje, pevačica i udovica Saše Popovića, Suzana Jovanović, postala je danas baka, koju su joj podarili njen sin Danijel i njegova supruga. Njena snajka donela je na svet devojčicu.

Foto: Instagram.com/tijana_m_mua

"Stiže nama mali anđeo, zvaće se Marta"

Podsetimo, na Novom bežanijskom groblju porodica je pre nekoliko dana dala pomen Saši Popoviću, te je tada Suzana govorila o svom pokojnom suprugu, ali je i otkrila kog je pola unuka, kao i kako će se zvati.

- Kao što reče otac Predrag: ''Bog vas ostavi u tuzi, ali vam uvek nešto da...''. Tu tugu nekako nadomesti... Često čujem da je došlo rođenje nekog malog anđela. Bog zna najbolje šta je nama potrebno. Stiže i nama jedan mali anđeo, devojčica je i zvaće se Marta, čeka da uđe u mart - poručila je Suzana.

