Pink.rs saznaje! Suzana Jovanović postala baka: Snajka se danas porodila, evo kog je pola beba

Naša pevačica i udovica Saše Popovića, Suzana Jovanović, postala je danas baka kako ekskluzivno saznajemo, jer joj se porodila unuka, a evo kog je pola beba!

Kako ekipa portala Pink.rs ekskluzivno saznaje, pevačica i udovica Saše Popovića, Suzana Jovanović, postala je danas baka, koju su joj podarili njen sin Danijel i njegova supruga. Njena snajka donela je na svet devojčicu.

"Stiže nama mali anđeo, zvaće se Marta"

Podsetimo, na Novom bežanijskom groblju porodica je pre nekoliko dana dala pomen Saši Popoviću, te je tada Suzana govorila o svom pokojnom suprugu, ali je i otkrila kog je pola unuka, kao i kako će se zvati.

- Kao što reče otac Predrag: ''Bog vas ostavi u tuzi, ali vam uvek nešto da...''. Tu tugu nekako nadomesti... Često čujem da je došlo rođenje nekog malog anđela. Bog zna najbolje šta je nama potrebno. Stiže i nama jedan mali anđeo, devojčica je i zvaće se Marta, čeka da uđe u mart - poručila je Suzana.

Autor: Nikola Žugić