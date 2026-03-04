AKTUELNO

Oglasila se Suzana Jovanović: Otkrila kako su beba i mama nakon porođaja

Pevačica i udovica Saše Popovića, Suzana Jovanović, postala je danas baka.

Unuče su joj podarili njen sin Danijel Jovanović i njegova supruga Tijana. Njena snajka donela je na svet devojčicu, kojoj su dali ime Marta. Nakon ove lepe i srećne vesti za porodicu Saše Popovića, oglasila se za naš portal i Suzana Jovanović. Ona je otkrila kako se beba i mama osećaju.

Foto: Instagram.com

- Hvala vam na čestitkama. Sa bebom i mamom je sve u redu, hvala dragom Bogu - rekla je ona za Telegraf.

Podsetimo, na Novom bežanijskom groblju porodica je pre nekoliko dana dala pomen Saši Popoviću, te je tada Suzana Jovanović govorila o svom pokojnom suprugu, ali je i otkrila kog je pola unuka, kao i kako će se zvati.

- Kao što reče otac Predrag: ''Bog vas ostavi u tuzi, ali vam uvek nešto da...''. Tu tugu nekako nadomesti... Često čujem da je došlo rođenje nekog malog anđela. Bog zna najbolje šta je nama potrebno. Stiže i nama jedan mali anđeo, devojčica je i zvaće se Marta, čeka da uđe u mart - rekla je ona.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Autor: Nikola Žugić

