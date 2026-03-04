SAŠI SE NIJE ISPUNILA VELIKA ŽELJA: Prinova u dom Popovića došla godinu dana nakon njegove smrti, a ovako je Suzana Jovanović pričala o proširenju porodice

Sin Suzane Jovanović postao tata, slavlje u toku!

Supruga Saše Popovića, Suzana Jovanović danas je postala baka. Njen sin Danijel i njegova supruga Tijana postali su roditelji. Dobili su ćerku i odabrali ime Marta. Ovo je upravo bila i velika želja Saše Popovića, da postane deda, iako nažalost tu želju nije uspeo da ispuni.

- Ovo su za našu porodicu dani ispunjeni snažnim emocijama. Tugom zbog odlaska našeg Saleta, ali i neizmernom srećom, jer naša porodica uskoro dobija novog člana! - rekla je Suzana Jovanović pre nekoliko meseci.

- Život nas često podseti koliko su tuga i radost blizu jedno drugom i koliko je važno čuvati ljubav, porodicu i sećanja na one koje smo voleli. Beskrajno se radujemo novom članu naše porodice, jedva čekamo da bebu uzmemo u naručje, ja kao baka, a Aleksandra kao tetka. Tijana i Danijel su nas mnogo usrećili! Hvala svima na rečima podrške, čestitkama i razumevanju u ovim trenucima - dodala je tad Suzana Jovanović.

Saša je u svom poslednjem intervjuu rekao kako mu je jedina neostvarena želja da postane deda, nezavisno od pola.

- Pa kako ne, da li je unuka ili unuk, priželjkujem unuče. Da li je muško ili žensko nema veze. I Suzana i ja priželjkujemo, ali evo, čekamo! Čekamo da vidimo šta će da se desi. Mi čekamo ali nema ništa još. Biće… - istakao je tada Saša.

Saša i Suzana imaju ćerku Aleksandru, dok Suzana iz prvog braka ima sina Danijela, koga je Saša uvek gledao kao svoje dete.

