EVO KAKO IZGLEDA SNAJKA SUZANE JOVANOVIĆ KOJA SE DANAS PORODILA! Danijelova supruga otkrila kako se Saša Popović ponašao prema njoj: Od prvog dana… (FOTO)

Udovica Saše Popovića, pevačica Suzana Jovanović danas je postala baka. Njen sin Danijel i supruga Tijana dobili su naslednicu, kojoj su dali ime Marta, kako je ranije najavljeno.

Tijana se profesionalno bavi šminkanjem, a nedavno se pojavila i u dokumentarnom filmu o životu i karijeri Saše Popovića.

Tijana o Saši Popoviću

– Za mene je on predstavljao podršku, oslonac, sigurnost. Bio je čovek otvorenog, širokog srca. Od prvog momenta kad smo se upoznali prihvatio me je kao člana porodice i nikada nisam osetila da tu ne pripadam - rekla je Tijana, nakon čega je dodala:

– Uvek je davao, što materijalno, što emotivno. Podjednako i svojoj deci i meni. Ni u čemu nas nije razdvajao. Kako su oni nešto dobili, tako i ja - priznala je Danijelova supruga.

Oglasila se Suzana Jovanović

Podsetimo, udovica Saše Popovića, Suzana Jovanović, danas je postala baka. Njena snajka Tijana se porodila i na svet donela devojčicu, a sada se ponosna baka oglasila tim povodom. Suzana je kratko poručila da je porođaj prošao kako treba.

- Hvala vam na čestitkama. Sa bebom i mamom je sve u redu, hvala dragom Bogu - rekla je ona.

Značenje imena Marta

Ime Marta je veoma staro i potiče od armejske reči i znači "gospodarica", "dama" i "gospođa".Marta je biblijsko ime i pojavljuje se u Novom zavetu, kao sestra Marije iz Betanije i Lazara.

Autor: M.K.