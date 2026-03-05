ANA IVANOVIĆ JE ČEKALA DETE SA NJIM, A ON JE URADIO NEŠTO ODVRATNO: Gnusan detalj iz braka sa Švajnijem šokirao sve!

Sudbina njihovog odnosa se odmah mogla naslutiti, a evo i zašto!

Nije bilo potrebno mnogo vremena da bi se uvidele turbulencije kod bračnog para Ane Ivanović i Bastiana Švajnštajgera. Nesuglasice su se počele dešavati već 2022. godine kada su, kako se saznaje, počele da se mešaju privatni i poslovni dogadjaji.

Naime, Bastian je više puta bio optuživan da je bio u ljubavnom odnosu sa komentatorkom svetskog prvenstva u Kataru, Ester Sedlaček.

U tom periodu kada je on bio angažovan takodje kao jedan od komentatora, Ana je čekala treće dete.

Idemo zajedno na dvonedeljni odmor, zar ne? Ovaj komentar iznenadio je voditeljku koja, uz osmeh, odgovorila: – Da, naravno… ne, ne, ne! Uživaj sa porodicom.

Ovo je bio jedan od primera koji su fanovi uvideli da fudbaler možda ima neki viši odnos sa komentatorkom.

Podsećamo i kako je počela ljubavna priča Ane i Bastiana, o čemu je fudbaler govorio u jednom podcastu:

- Anu sam prvi put sreo u Njujorku. Upoznao nas je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vreme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osećaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oči, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom - rekao je on, pa dodao:- "Kupio" sam Aninu porodicu kada sam odleteo u Beograd i na srpskom zamolio njenog oca za njenu ruku.Opisao je i trenutak u kom je zaprosio Anu.

- U Londonu postoje mali parkovi koji su dostupni samo lokalnom stanovništvu. I onda sam tajno iznajmio park iz filma "Noting Hil". Znao sam da je Ana radoznala i kada smo šetali, prošli smo baš pored tog parka i kapija je bila odškrinuta. Predložio sam joj da uđemo, na šta je pristala. Ušli smo, a onda sam je pitao da se uda za mene. Za nju je to bilo potpuno iznenađenje.

- Kad Ana i ja igramo tenis, izlazim na teren 20 minuta ranije, radim vežbe, zagrevam se i lepim prste selotejpom da ne dobijem plihove. Onda pokrenem mašinu za loptice i udarim nekoliko puta. Zatim Ana dođe, obuje patike i meč počinje. I uvek mi da prednost 30:0. Onda kreće ludnica. S leva na desno, napred, pa nazad, to je brutalno. Uvek sam verovao da ću uspeti da je pobedim, ali to se ne dešava - rekao je Bastijan, pa za kraj zaključio:- Izgubim sa 6:1, 6:2, a nakon meča je obavezno pitam sa koliko mogućnosti je igrala, 70, 80 odsto? Ona se nasmeje i kaže sa 30 odsto. I ono što me najviše boli: kad završimo meč, ona ode u teretanu da istrči pola sata, kako bi imala osećaj da je odradila kompletan trening, a ja sam potpuno iscrpljen i moram nešto da popijem i pojedem. Nikad još nisam osvojio set protiv nje, ali imam cilj da barem jednom uđem u taj-brejk.

Autor: Pink.rs