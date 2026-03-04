AKTUELNO

Domaći

NAKON OGROMNE TUGE I GUBITKA - VELIKA RADOST: Suzana Jovanović večeras slavi rođenje unuke Marte u porodičnoj kući, a evo koji poznati par se prvi pojavio! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/tijana_m_mua/Pink.rs/N. Žugić ||

Ponosna baka rešila je da sa najbližim prijateljima i porodicom obeleži rođenje unuke!

Udovica Saše Popovića, pevačica Suzana Jovanović danas je postala baka. Njen sin Danijel i supruga Tijana dobili su naslednicu, kojoj su dali ime Marta, kako je Suzana već otkrila u intervjuu za medije nakon jednogodišnjeg pomena Saši.

Ponosna baka večeras je u domu Popovića na Bežanijskoj kosi organizovala slavlje povodom rođenja unuke Marte, a naša ekipa je na licu mesta.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Među prvima su na slavlje pristigli prijatelji Popovića, koji su u rukama nosili balone, a zatim i pevač Dragan Kojić Keba sa suprugom Oljom, koji su inače i njihove komšije.

Foto: Pink.rs

Foto: Pink.rs

Foto: Pink.rs

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Na proslavu je pristigao i estradni menadžer Bane Obradović, koji je u rukama nosio flašu pića.

Video: Pink.rs

Sašina umrlica još na kapiji porodične kuće

Inače, sa kapije porodične kuće Popovića, još nije skinuta Sašina umrlica. Jednogodišnji pomen Popoviću održan je prošle subote na Novom bežanijskom groblju, a tom prilikom udovica Suzana progovorila je o tome koliko joj Saša nedostaje, ali i o tome da je nakon ogromne tuge u njihovom domu zavladala radost zbog prinove.

pročitajte još

TUGU ĆE NEKAKO NADOMESTITI DOLAZAK MALOG ANĐELA: Suzana Jovanović otkrila kako će se zvati njena UNUKA, pa otkrila da joj je zbog jedne stvari puno sr

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Autor: M.K.

#Aleksandar Saša Popović

#Kuća

#Proslava

#Suzana Jovanović

#unuka

POVEZANE VESTI

Domaći

Oglasila se Suzana Jovanović: Otkrila kako su beba i mama nakon porođaja

Domaći

Ovako Lidija Vukićević slavi rođenje unuke: Pevalo se cele noći, a momenat gde je sa sinovima u zagrljaju mnoge je raznežio (FOTO)

Domaći

Žao mi je svake njene suze: Miličina baka Stana se uključila u emisiju, pa dala svoj sud o Sofiji i Terzi, a njene reči o teškim momentima trudne unuk

Domaći

Aleksi Avramoviću iscepali majicu, on ispija rakiju: Naš košarkaš postao otac dečaka, kum održao govor: Rodio se naslednik

Domaći

Oglasila se Anastasija Ražnatović nakon što je po TREĆI PUT postala tetka! (FOTO)

Domaći

Pink.rs saznaje! Suzana Jovanović postala baka: Snajka se danas porodila, evo kog je pola beba