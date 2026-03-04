PRVO OGLAŠAVANJE SINA SUZANE JOVANOVIĆ KOJI JE DANAS POSTAO OTAC: Danijel za Pink.rs otkrio kako se oseća povodom rođenja ćerke Marte! (FOTO+VIDEO)

Puno mu je srce!

Udovica estradnog maga Saše Popovića, pevačica Suzana Jovanović danas je postala baka. Njen sin Danijel i supruga Tijana dobili su naslednicu, kojoj su dali ime Marta, kako je Suzana već otkrila u intervjuu za medije nakon jednogodišnjeg pomena Saši.

Ponosna baka večeras je u domu Popovića na Bežanijskoj kosi organizovala slavlje povodom rođenja unuke Marte, a naša ekipa je na licu mesta.

Među prvima su na slavlje pristigli porodični prijatelji, a za njima i pevač Dragan Kojić Keba sa suprugom OIjom, kao i estradni menadžer Bane Obradović. Nakon njih užurbano je pristigao i ponosni tata Danijel.

- Odličan je osećaj - poručio je kratko Danijel za Pink.rs i užurbano ušao u kuću.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: Pink.rs