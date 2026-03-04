AKTUELNO

Domaći

Malopre su mi poslali snimak iz Dubaija, SATIMA ĆUTIMO NA TELEFONU! Teodora Džehverović o bratu i snaji u Emiratima: MAJKA IH ZOVE DA SE VRATE!

Izvor: Pink.rs/Blic.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevačica zabrinuta za bezbednost brata i snaje!

Pevačica kaže da je u stalnom kontaktu sa bratom Savom i snajom Adrianom.

 Malopre sam videla snimak, poslali su da ne binemo. Puno je igralište dece, jako mi je drago da se osećaju bezbedno i da je sve okej. Non-stop smo na vezi, nimalo nije svejedno kada čitamo sve to. Dva sata smo na vezi, ništa, ćutimo, ali samo da znam da su okej i tako nam dokažu da je sve u redu... - rekla je Teodora u jednoj emisiji.

Dodaje i da ih je njena majka zvala da se vrate u Beograd.

- Naravno da ih je mama zvala da se vrate, zove ih po tri, četiri puta, pitamo ima li novosti i da li je sve u redu. Neverovatno šta sve čoveka može da zadesi preko noći- ističe Teodora.

Da podsetimo, u Dubaiu je takodje zamalo zarobljena i pevačica Marina Visković, koja je takodje govorila o celoj situaciji:

- Došla sam dva dana pre nego što se sve to izdešavalo. Koliko znam situacija je sada bolja, sve radi, ljudi su opušteniji i letovi su krenuli. Naravno da sam se uplašila, to su najteže stvari, nadam se da će sve biti okej - rekla je Marina u jednoj emisiji.

Autor: Pink.rs

