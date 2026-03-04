FINANSIJSKI JE TEŠKO, BILI SMO U PANICI... Darko i Kaća se oglasili sa Maldiva, prošli kroz pakao: Samo da stignemo živi u Srbiju!

Bračni par još uvek na tropskoj destinaciji!

Pevač Darko Lazić otišao je na odmor sa suprugom Kaćom i ćerkom Srnom gde ih je zahvatilo ratno stanje na Bliskom istoku. Preneli su poruku da su dobro i da su uspeli da kupe avionske karte za povratak u Srbiju.

- Sada smo odlično, jer smo trenutno van opasnosti. Imali smo paniku i nije svejedno. Bilo je pitanje kako ćemo se vratiti kući i to nam je bilo najbitnije od svega, a sada kada smo već našli kako da se vratimo sada je mnogo lakše. - Ovo sve će da promeni ceo svet, jer ovo nikome neće biti dobro. Nije ovo dobro ni za koga, ali na ovo ne može niko da utiče. Pratimo informacije oko svega ovoga, ali moram reći da je dosta toga veštačka inteligencija i stvarno dosta toga više ne mogu ni da raspoznam. Pratim sve i mogu reći da sam dva dana konstantno pratio što me je dosta i opteretilo – otkrio je on, dok Kaća ističe da joj je velika olakšica što je upravo ćerka sa njima.- Ne pratim ništa, jer neću da se opterećujem. Mnogo mi je lakše što smo svi ovde porodično, jer da je Srna sada u Srbiji i da moramo duže da ostanemo, kao što moramo ja bih verovatno poludela, jer bi me tražila mnogo i sada mi je iskreno lakše.Iako su svi u Srbiji bili zabrinuti, sada su dobro od kada su saznali dobre vesti. - Ne zovu konstantno, svi su se uplašili, ali rekli smo im da ne brinu, jer smo našli način da se vratimo, a da to nije preko Dubaija. Dosta brinu, naravno – istakla je Kaća.

Istakao je i da je finansijski veoma zahtevan povratak u Srbiju:

- Slažem se, finansijski je jako teško. Teško je baš, ali pare su ovde najmanje bitne i bitno je da stignemo živi i zdravi kući, a sve ostalo će doći – iskren je bio Darko.

Autor: Pink.rs