Ana Ivanović u ultrakratkom šortsu pokazala koliko je zgodna: Prekrstila duge noge i raspalila maštu (FOTO)

Ana Ivanović (38) raspalila je maštu novim fotografijama na kojima je još jednom pokazala savršen stil.

Ona je ponela čizme skoro do kolena, jednostavnu bež majicu i kraći kaput, dok je dole imala braon šorts koji je istakao njene duge, vitke noge.

- Moje savršeno kvalitetno vreme - provesti dan sa porodicom, uz mnogo smeha i dobre hrane - napisala je bivša teniserka na Instagramu.

Bastijan mesečno plaća alimentaciju od 45.000 evra

Prema pisanju portala "Bunte", Bastijan Švajnštajger mora Ani Ivanović svakog meseca da plaća alimentaciju od 15.000 evra po detetu!Zanimljive su neke stavke koje su navedene u sudskim spisima, kao razlozi zbog čega je određena baš ta cifra. Naime, navedeno je kako su "deca navikla na luksuzan život", te da je porodica trošila između 6.000 i 7.000 evra mesečno samo na hranu, uz dodatne troškove za kuvara, baštovana, dve čistačice.Takođe - svako dete je imalo (i ima) svoju dadilju.

Sud je ocenio da deca imaju pravo da nastave da žive u istim uslovima kao i pre rastanka roditelja, pa se zbog toga visina alimentacije smatra opravdanom i u skladu sa finansijskim mogućnostima bivšeg nemačkog reprezentativca. Dakle, Bastijan je u obavezi da po detetu mesečno uplaćuje 15.000 evra, što na godišnjem nivou iznosi oko 540.000 evra.

- Bastijan Švajnštajger posle razvoda mora da plaća luksuzni način života Ane na Majorci. Bivši sportski par živi u luksuzu, a koliko je novca potrebno za njihove sinove postalo je jasno na sudskom postupku na Majorci posle njihovog razvoda. Sudija je odredio mesečnu alimentaciju na 15.000 evra po detetu, više od pola miliona godišnje. To je otprilike devet prosečnih bruto godišnjih plata za stalno zaposlene u Nemačkoj - naveo je portal Bunte.

Iznos je određen kao deo takozvane privremene mere pre pravnog postupka, što je uobičajena praksa u Španiji u razvodima koji uključuju maloletnu decu.Iako se brakorazvodni postupak odvija u Minhenu, Ana Ivanović živi sa sinovima Lukom (8), Leonom (5) i Teom (2) na Majorci.- Sud je opravdao neuobičajeno visoke isplate alimentacije znatnim finansijskim sredstvima Bastijana Švajnštajgera i životnim troškovima koja su deca imala pre razvoda.

Prema sudu, porodica Ivanović - Švajnštajger trošila je između 6.000 i 7.000 evra mesečno samo na hranu. Sud je uzeo u obzir plaćanje baštovana, kuvara i dve čistačice, kao i činjenicu da svako dete ima dadilju. Uzeti su u obzir i visoki Švajnijevi prihodi, koje je sud naveo da je teško utvrditi jer bivši osvajač Svetskog prvenstva plaća porez u Nemačkoj - naveo je pomenuti portal.

Autor: M.K.