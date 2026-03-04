AKTUELNO

Haos zbog Leine garderobe! Jovana Jeremić na meti kritika - evo kako je odgovorila na PROZIVKE! (FOTO)

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Jovana Jeremić, koja nikada nije krila koliko joj je ćerka Lea centar sveta, ponovo je dospela u žižu javnosti zbog komentara na račun naslednice.

Voditeljka Jovana Jeremić, privržena je svojoj ćerki jedinici Lei, koju je dobila u prvom braku sa Vojislavom Miloševićem.

Jovana Jeremić javno je podelila zbog čega su se ona i njena ćerka našle na meti komentarisanja. Otkrila je kakvi komentari dolaze na njen i ćerkin račun.

Jovana  je navela da je često kritikuju jer Lei kupuje veće stvari.

- Odgovor je prost! Deca izrastu jako brzo, samo veći brojevi! - odgovorila je Jovana.

Foto: blic.rs/jovana jeremic

Poznata voditeljka je zatim okačila svoju fotografiju i dodala:

- I mama prati ćerku u stajlingu!

- Mars u blizancima! Devojčica. U fazonu smo - napisala je Jeremićka na svom Instagram storiju.

Foto: blic.rs

Foto: blic.rs

"Od joge padam sa nogu" ﻿﻿﻿﻿﻿

Jovana se pohvalila svojim vrućim izgledom i redovno promoviše svoj zdrav način života kako bi druge inspirisala.

Voditeljka se požalila da su njeni trenzizi mukotrpni i da jedva stoji na nogama:

- Da mi je neko rekao da ću od joge pasti sa nogu, rekla bih da je blesav. Ne mogu da hodam. Skupljala sam sopstvene noge po podu.

Foto: Instagram.com

Pored mukotrpnog treninga, Jovana se pohvalila da su počele i njoj da cvetaju ruže u ljubavnom planu. Podsetimo da je nedavno javno govorila o svom novom ljubavnom parteru, Milošu Stojanoviću Tigru.

Autor: T. Mladenović

