Haos zbog Leine garderobe! Jovana Jeremić na meti kritika - evo kako je odgovorila na PROZIVKE! (FOTO)

Jovana Jeremić, koja nikada nije krila koliko joj je ćerka Lea centar sveta, ponovo je dospela u žižu javnosti zbog komentara na račun naslednice.

Voditeljka Jovana Jeremić, privržena je svojoj ćerki jedinici Lei, koju je dobila u prvom braku sa Vojislavom Miloševićem.

Jovana Jeremić javno je podelila zbog čega su se ona i njena ćerka našle na meti komentarisanja. Otkrila je kakvi komentari dolaze na njen i ćerkin račun.

Jovana je navela da je često kritikuju jer Lei kupuje veće stvari.

- Odgovor je prost! Deca izrastu jako brzo, samo veći brojevi! - odgovorila je Jovana.

Poznata voditeljka je zatim okačila svoju fotografiju i dodala:

- I mama prati ćerku u stajlingu!

- Mars u blizancima! Devojčica. U fazonu smo - napisala je Jeremićka na svom Instagram storiju.

"Od joge padam sa nogu" ﻿﻿﻿﻿﻿

Jovana se pohvalila svojim vrućim izgledom i redovno promoviše svoj zdrav način života kako bi druge inspirisala.

Voditeljka se požalila da su njeni trenzizi mukotrpni i da jedva stoji na nogama:

- Da mi je neko rekao da ću od joge pasti sa nogu, rekla bih da je blesav. Ne mogu da hodam. Skupljala sam sopstvene noge po podu.

Pored mukotrpnog treninga, Jovana se pohvalila da su počele i njoj da cvetaju ruže u ljubavnom planu. Podsetimo da je nedavno javno govorila o svom novom ljubavnom parteru, Milošu Stojanoviću Tigru.

Autor: T. Mladenović