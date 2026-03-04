MEŠAJU MI SE SREĆA I TUGA! Suzana Jovanović u porodičnom domu slavi rođenje unuke Marte: Stigli prijatelji i porodica, a evo zašto ona ne izlazi iz kuće!

Sin Suzane Jovanović i njegova žena Tijana danas su postali roditelji devojčice. Slavlje povodom dolaska prinove upriličili su u porodičnoj vili na Bežanijskoj kosi gde su prijatelji pristizali kako bi podelili radost sa porodicom Popović - Jovanović.

Suzana Jovanović nije izlazila iz kuće da dočekuje i ispraća goste, a zbog čega, otkrila je kada smo joj pozvonili na interfon.

- Nisam se našminkala, zato ne izlazim iz kuće. Slavimo u opuštenoj varijanti - kroz osmeh nam je ona ljubazno rekla, pa otkrila kako je prošao porođaj.

- Beba je dobro, sve je prošlo super, lagano se porodila snajka. Beba je super, dobila je čistu desetku, sve je u najboljem redu.

Na pitanje kako se oseća kao baka, rekla je:

- Ja sam super, još uvek su mi pomešana osećanja. Tu je malo tuge, malo radosti. Više je radosti nego tuge. Hvala Bogu došao je mali anđeo u naš život i treba da se radujemo.

Keba stigao prvi u vilu na Bežaniji

Na veselje je prvi stigao komšija, Dragan Kojić Keba sa suprugom Oljom. Slavlju je prisustvovao i Bane Obradović kao i brojni prijatelji.

Ćerki dali ime Marta

Inače, Danijel i Tijana su odlučili da naslednici daju ime Marta.Ime Marta je veoma staro i potiče od armejske reči i znači "gospodarica", "dama" i "gospođa".Marta je biblijsko ime i pojavljuje se u Novom zavetu, kao sestra Marije iz Betanije i Lazara.

