AKTUELNO

Domaći

MEŠAJU MI SE SREĆA I TUGA! Suzana Jovanović u porodičnom domu slavi rođenje unuke Marte: Stigli prijatelji i porodica, a evo zašto ona ne izlazi iz kuće!

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: Pink.rs ||

Sin Suzane Jovanović i njegova žena Tijana danas su postali roditelji devojčice. Slavlje povodom dolaska prinove upriličili su u porodičnoj vili na Bežanijskoj kosi gde su prijatelji pristizali kako bi podelili radost sa porodicom Popović - Jovanović.

Suzana Jovanović nije izlazila iz kuće da dočekuje i ispraća goste, a zbog čega, otkrila je kada smo joj pozvonili na interfon.

- Nisam se našminkala, zato ne izlazim iz kuće. Slavimo u opuštenoj varijanti - kroz osmeh nam je ona ljubazno rekla, pa otkrila kako je prošao porođaj.

Foto: Instagram.com/tijana_m_mua/Pink.rs/N. Žugić

- Beba je dobro, sve je prošlo super, lagano se porodila snajka. Beba je super, dobila je čistu desetku, sve je u najboljem redu.

Na pitanje kako se oseća kao baka, rekla je:

- Ja sam super, još uvek su mi pomešana osećanja. Tu je malo tuge, malo radosti. Više je radosti nego tuge. Hvala Bogu došao je mali anđeo u naš život i treba da se radujemo.

Foto: Pink.rs

Keba stigao prvi u vilu na Bežaniji

Na veselje je prvi stigao komšija, Dragan Kojić Keba sa suprugom Oljom. Slavlju je prisustvovao i Bane Obradović kao i brojni prijatelji.

Ćerki dali ime Marta

Inače, Danijel i Tijana su odlučili da naslednici daju ime Marta.Ime Marta je veoma staro i potiče od armejske reči i znači "gospodarica", "dama" i "gospođa".Marta je biblijsko ime i pojavljuje se u Novom zavetu, kao sestra Marije iz Betanije i Lazara.

Autor: M.K.

#Aleksandar Saša Popović

#Suzana Jovanović

#slavlje

#unuka

POVEZANE VESTI

Domaći

SAŠI SE NIJE ISPUNILA VELIKA ŽELJA: Prinova u dom Popovića došla godinu dana nakon njegove smrti, a ovako je Suzana Jovanović pričala o proširenju por

Domaći

LAZIĆ SLAVI ROĐENJE ĆERKE SRNE S BIVŠOM ŽENOM I NJENIM MUŽEM: Ponosnog tatu ISCEPALI, pevačica mu peva na uvce, a Ana Sević najveselija (FOTO+VIDEO)

Domaći

SUZANIN SIN SA SUPRUGOM STIGAO U VILU KOD MAJKE: Bez reči ušli u porodični dom, uz Sašu Popovića bili do poslednjeg trenutka

Domaći

Pevač otkrio kako je bilo na slavi kod Živojinovića: Brena na čelu, pogledajte atmosferu u vili na Bežaniji (VIDEO)

Domaći

NAKON OGROMNE TUGE I GUBITKA - VELIKA RADOST: Suzana Jovanović večeras slavi rođenje unuke Marte u porodičnoj kući, a evo koji poznati par se prvi poj

Domaći

PORODILA SE PINKOVA ZVEZDA: Na svet donela devojčicu, a tek da čujete koje joj je ime dala