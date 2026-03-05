PAPARACO! Pogledajte kako je Tanjin Muki proslavio 30. rođendan, slavljenik sve vreme grlio pevačicu, ona se latila mikrofona, on je čašćavao evrima i ljubio! (FOTO)

Pevačica Tanja Savić i njen dugogodišnji partner Muhamed Muki Bešić imali su veliki razlog za slavlje. On je proslavio svoj jubilarni 30. rođendan.

Iako su mnogi očekivali veliku, glamuroznu proslavu za ovaj jubilej, slavljenik je ipak odlučio da ovaj važan datum obeleži intimno. Slavlje je organizovano u Bijeljini, u uskom krugu najbližih članova porodice, prijatelja i saradnika koji su godinama deo njegovog života.

Muhamed Muki Bešić je sve vreme ljubio i grlio svoju izabranicu Tanju Savić.

Ekipa ''Paparaco lova'' bila je na licu mesta, a tamo su zabeleženi kadrovi na kojima vidimo zaljubljene golupčiće.

Tanja se u jednom momentu latila i mikrofona i zapevala za svog izabranika, a on ju je čašćavao evrima i ljubio u čelo.

Svadba od 1.000 zvanica na pomolu

Ovakvi romantični kadrovi uvek iznova pokrenu priče o njihovom venčanju, a podsetimo, sama Tanja je ranije već govorila o tome kako zamišlja njihovu svadbu.Pevačica je tom prilikom priznala da bi spisak gostiju verovatno brzo izmakao kontroli.

- Ja bih počela sa 70 ljudi, a bilo bi na kraju 1.000 zvanica. Pevali bi svi dobri pevači, Zlata Petrović, Ilda Šaulić, Desingericu bih pozvala isto - otkrila je nedavno pevačica.

Pored ljubavne idile koja joj cveta, Tanja je u poslednje vreme u centru pažnje i zbog svojih investicija, pa se tako nedavno saznalo da je kupila ogromno imanje sa šumom od čak 25 ari.

Autor: M.K.