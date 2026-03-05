AKTUELNO

Domaći

PAPARACO! Pogledajte kako je Tanjin Muki proslavio 30. rođendan, slavljenik sve vreme grlio pevačicu, ona se latila mikrofona, on je čašćavao evrima i ljubio! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevačica Tanja Savić i njen dugogodišnji partner Muhamed Muki Bešić imali su veliki razlog za slavlje. On je proslavio svoj jubilarni 30. rođendan.

Iako su mnogi očekivali veliku, glamuroznu proslavu za ovaj jubilej, slavljenik je ipak odlučio da ovaj važan datum obeleži intimno. Slavlje je organizovano u Bijeljini, u uskom krugu najbližih članova porodice, prijatelja i saradnika koji su godinama deo njegovog života.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Muhamed Muki Bešić je sve vreme ljubio i grlio svoju izabranicu Tanju Savić.

Foto: TV Pink Printscreen

Ekipa ''Paparaco lova'' bila je na licu mesta, a tamo su zabeleženi kadrovi na kojima vidimo zaljubljene golupčiće.

Foto: TV Pink Printscreen

Tanja se u jednom momentu latila i mikrofona i zapevala za svog izabranika, a on ju je čašćavao evrima i ljubio u čelo.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Svadba od 1.000 zvanica na pomolu

Ovakvi romantični kadrovi uvek iznova pokrenu priče o njihovom venčanju, a podsetimo, sama Tanja je ranije već govorila o tome kako zamišlja njihovu svadbu.Pevačica je tom prilikom priznala da bi spisak gostiju verovatno brzo izmakao kontroli.

- Ja bih počela sa 70 ljudi, a bilo bi na kraju 1.000 zvanica. Pevali bi svi dobri pevači, Zlata Petrović, Ilda Šaulić, Desingericu bih pozvala isto - otkrila je nedavno pevačica.

Pored ljubavne idile koja joj cveta, Tanja je u poslednje vreme u centru pažnje i zbog svojih investicija, pa se tako nedavno saznalo da je kupila ogromno imanje sa šumom od čak 25 ari.

Autor: M.K.

#Muhamed Muki Bešić

#Paparaco

#Rođendan

#Tanja Savić

#pevačica

#slavljenik

POVEZANE VESTI

Domaći

Dečko Tanje Savić napravio žurku za 30. rođendan: Okupio najbliže prijatelje, slavilo se cele noći

Domaći

Od Mirke ni traga ni glasa: Vujadin Savić proslavio rođendan u društvu poznate pevačice, svi se pitaju gde je ona (FOTO)

Domaći

ŽELIM BEBU SA MUKIJEM: Tanja Savić blista u belom za svoj 40. rođendan, imala je jedan zahtev za sve, a njen 11 godina mlađi izabranik se ne odvaja od

Domaći

Tanja Savić i Muki cvetaju u ljubavi: Pevačica objavila snimak, sve puca od strasti (FOTO)

Domaći

ŽELJKO SAMARDŽIĆ PROSLAVIO 70. ROĐENDAN: U Dubaiju napravio žurku za pamćenje (FOTO)

Domaći

PUCA OD SREĆE ZBOG SINA MATIJE! Elena Karić sedi nasledniku u krilu i zajedno slave: Dobila ga je u braku sa poznatim biznismenom (FOTO)