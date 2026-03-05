Nadam se da će da se vrati... Vesna Zmijanac o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik: Mnogo mi je žao

Pevačica Vesna Zmijanac nastupila je večeras u Beogradu, a pre nastupa dala je izjavu medijima i tom prilikom progovorila o zdravstvenom stanju koleginice Zorice Brunclik.

Zorica se već nedeljama ne pojavljuje u javnosti, a poslednjih nekoliko emisija "Pinkovih zvezda", gde je član žirija, propustila je zbog, kako mediji prenose, nedavne operacije. Vesna je otkrila da je čula za operaciju, ali nije upućena u detalje.

- Ja sam nešto načula, ali ne znam detalje. Mnogo mi je žao ako je nešto ozbiljno i nadam se da će to da prođe i da će da nam se vrati. Mnogo je volim, želim joj da ozdravi što pre - rekla je Vesna Zmijanac za okupljene medije.

Podsetimo, Vesna Zmijanac i Zorica Brunclik nisu razgovarale decenijama, a razlog je bio jedan čovek - Miroljub Aranđelović Kemiš, Vesnin bivši, a Zoričin sadašnji suprug.

Pričalo se da je Zorica "otela" Vesni muža, što je poznati harmonikaš kasnije demantovao.

U autobiografskoj knjizi "Kad zamirišu jorgovani", Vesna je prisetila muškaraca koji su ostavili najveći trag u njenom životu, uključujući i trenutke kada je upoznala svog prvog muža. Bilo je to na samom početku njene karijere:

- Otprilike u isto vreme, pa i nešto pre moje prve ploče, upoznala sam Miroljuba Aranđelovića Kemiša, čoveka koji će kasnije (kada već budem imala snimljenu i svoju veliku, LP ploču) postati moj prvi zvanični suprug, i koji će raditi sa mnom i za mene na nekim od mojih narednih ploča.

Zapravo, za Kemiša (kao za pravo čudo od deteta, koji je maestralno svirao klasičnu muziku na harmonici i učio na nemačkom konzervatorijumu) sam kroz priču i pohvale čula još u vreme svog boravka u Beču i „tezgarenja“ uz Šabana po Evropi. Kasnije sam ga, naravno, izgubila iz vida, a on je, eto, negde krajem sedamdesetih počeo da se pojavljuje (vrativši se u zemlju) po kafanama uz magistralu.

Autor: Nikola Žugić