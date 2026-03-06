AKTUELNO

Srušena kuća u kojoj je odrastao! Haris Džinović više nema dom u Sarajevu, sad spava po hotelima!

Izvor: Kurir.rs/Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Nema gde da prenoći.

Haris Džinović je rođen u Sarajevu, gde je i proveo detinjstvo. Kuća u kojoj je Haris rođen srušena je, a na njenom mestu je kasnije sagrađena nova, u kojoj se danas nalaze turistički apartmani. Njegovi sugrađani i dalje ga se sećaju i rado pričaju o njemu.

Foto: Miloš Nadaždin

- Evo, tu vam je Haris odrastao, tu je bila jedna mala kuća. On je tu živeo s majkom Hatidžom, koja je rodom iz Trebinja, i tetkom, koja je i bila vlasnica kuće. Oni su tu došli posle Hatidžinog razvoda od Harisovog oca Muhameda. Ovde se lepo živelo, ova mahala je tik uz Baščaršiju. Ta kuća je posle srušena, pa je sagrađena nova, njegova nećaka ju je prodala - kaže jedan stariji stanovnik ovog naselja i nastavlja:

- Haris je bio odličan u sportu, posebno je dobro skijao i igrao fudbal. Njegovi su bili za to da se bavi nekim ozbiljnijim poslom, ali on je živeo za muziku. Raja je uvek bio. Sećam se da je odlično svirao harmoniku. Kasnije, kad je počeo ozbiljnije da se bavi pevanjem, preselio se odavde. Od tada ga ovde više nismo videli. Nije dolazio, život ga je odveo na drugu stranu. Svakako ga pozdravljamo i drago nam je što je ponikao odavde. Nek svrati nekad ako je u prolazu, da pozdravi svoju staru raju - rekao nam je komšija iz ulice u kojoj je nekad živeo Džinović.

Inače, i sam Haris je nedavno govorio da u Sarajevu više nema ništa i da jedino može da spava u hotelu kad dođe tamo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Iskreno govoreći, ja u Sarajevu nemam ništa. Ne bih imao gde da prenoćim, izuzev u hotelu. Ne znam zašto je to tako. Mogao sam da imam i mogu, ali eto. Uglavnom, tada je to bilo vreme kad je neko nekom nešto ostavljao. Ja se ne ljutim na svoje roditelje, rahmet im duši. Sve što sam imao, poneo sam u rukama i džepu. Nekom je ostao stan, nekom kuća. Neki imaju rođake, braću, sestre, prijatelje, ali u materijalnom smislu mi ništa nije ostalo - rekao je folker u jednoj emisiji.

Autor: R.L.

