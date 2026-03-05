AKTUELNO

Sloba i Jelena sleteli u Srbiju nakon drame na Maldivima! Evo u kakvom su stanju!

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Zbog situacije na Bliskom istoku nisu mogli da se vrate u našu zemlju kada su planirali.

Pevač Sloba Radanović sa suprugom Jelenom i decom sleteo je na aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu. Oni su stigli u Srbiju nakon što su na Maldivima morali da produže boravak nekoliko dana zbog rata na Bliskom istoku.

Foto: Instagram.com

Oni su otišli na odmor na egzotičnu destinaciju, a usled nemira i vanrednog stanja, morali su da se zadrže duže od planiranog, što im očigledno nije previše smetalo.

Sloba i Jelena su bili vidno raspoloženi i srećni što su konačno stigli u Srbiju nakon drame na Maldivima.

Foto: Instagram.com

Inače, Jelena se ranije javno oglasila i otkrila da je zabrinuta kako će se vratiti u Srbiju, a Sloba je sada na svom profilu na Instagramu objavio kakve poruke dobija.

Autor: R.L.

