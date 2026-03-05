Molimo se Bogu! Naša trudna pevačica zarobljena na Tajlandu, ne može da se vrati za Srbiju: Pod stresom sam, pokušavam da se smirim...

Situacija je krajnje ozbiljna.

Trudna pevačica Iva Bojanović i njen partner i kolega Joca Stefanović trenutno se nalaze na Tajlandu, a kako ona navodi, još uvek ne mogu da se vrate kući jer im je let otkazan.

Iva Bojanović ističe da je pod velikim stresom i da im je sledeći let tek 13. marta.

- Evo ovako da se obratim svim ljudima koji nam masovno šalju poruke i koji se brinu. Pod stresom sam, trudna i pokušavam da se smirim. Mi smo na Tajlandu i ne možemo se vratiti nikako za Srbiju, danima tražimo karte koje ni nema više u ponudi, prebukirano je sve usled nastale situacije. Dakle morali smo sami da kupimo karte nove o našem trošku i to ne smem ni reći koliko je koštalo! A ovde ću se posebno moliti Bogu, jer su nam pre par sati javili da su napali Grčku i Tursku - poručila je ona.

Autor: R.L.