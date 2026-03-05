PITALA SAM ZA LUNU... Jelena Radanović otkrila šta se dešava sa Đoganijevom, koja je zarobljena na Maldivima!

Drama ne prestaje.

Naši estradnjaci masovno letuju na egzotičnim destinacijama baš u ovim zimskim mesecima. Kako se sada situacija na Bliskom istoku veoma loša, letovi su otkazani, pa je nastala prava drama oko toga kako će se pojedinci vratiti sa letovanja za Srbiju.

Sloba Radanović i njegova supruga Jelena, sa decom, su zadnjih nedelja boravili na Maldivima, pa su zbog ratnog stanja morali da produže odmor, a tek jutros su sleteli u Srbiju.

Osim njih, na egzotičnim destinacijama su i Darko Filipović, kao i Dado Polumenta, a Sloba i Jelena su otkrili da su se čuli sa njima i da su svi dobro.

- Jelena se čula sa Dadovom ženom, ja sa Darkom. Svi su oni produžili letove. Zbog nastupa sam tražio karte, imam tri nastupa za vikend, nisam imao izbora. Nisam imao luksuz da produžim i čekam šta će da se desi. Na mene ništa nije uticalo, ja pratim dešavanja. Ne daj Bože nikome da se desi ovo, da nečije dete gine za neke ideale. Verovatno uže vreme neću putovati na Maldive.

Takođe, na Maldivima je u isto vreme bila i Slobina bivša devojka Luna Đogani, sa suprugom, a ona je i dalje tamo, a Sloba i Jelena su otkrili šta znaju o njoj.

- Maldivi su širok pojam, ima preko 200 ostrva. Nismo bili na istom mestu, pa šta i da smo bili. Ja im želim da se što pre vrate kući - rekao je Sloba, dok Jelena ističe da je saznala da je Luna dobro.

- Ivona mi je rekla da su se snašli, ja sam ih pitala za Lunu, snašli su se. Sposobni su da se snađu sami kao što smo se i mi snašli - rekla je Jelena.

Autor: R.L.