Evo kako izgleda Lepa Brena bez šminke: Viktor je uslikao, a jedan detalj oduševio sve

Viktor Živojinović poslednjih meseci sve je aktivniji u poslovima koji prate karijeru njegove majke Lepa Brena. On je deo njenog tima i učestvuje u organizaciji i produkciji projekata na kojima pevačica radi, pa tako često provode vreme zajedno, ne samo privatno već i poslovno. Viktor je, prema objavama na društvenim mrežama, uključen u produkcijski deo posla i važi za jednog od ljudi koji učestvuju u pripremi njenih nastupa i drugih projekata.

On je nedavno na Instagramu objavio zajedničku fotografiju sa Brenom, koja je privukla pažnju pratilaca. Na slici pevačica pozira bez šminke, sa naočarima za vid i šiškama koje joj padaju preko čela.

Brena je nasmejana dok pozira sa sinom, a fotografija je izazvala brojne reakcije pratilaca. Mnogi su u komentarima istakli da im se dopada što se pojavila bez filtera i šminke, pokazujući prirodan izgled u opuštenom trenutku sa Viktorom.

Na putovanjima im je vrlo zabavno, a Viktor je objavio i kratki video na kojem je započeo Breninu pesmu "Šta ti radi rodbina", dok Boba završava: "Rodbina je zaspala".

Podsetimo, Brena je nedavno govorila o detinjstvu i otkrila da je bila jako nemirna, te da ječesto ulazila u sukobe sa vršnjacima.

- Bila sam jako živahna kao dete. Nikada nisam mogla da prihvatim činjenicu da su muškarci jači, a mi slabiji pol. Nije mi se dopadala ta diskriminacija. Baš sam se mlatila po školi, ja sam se ozbiljno tukla, časna reč. Pesnice, noge, bokser, sve. To je bila ta avantura - rekla je Brena, pa se prisetila.

- U prvom razredu ozbiljno sam se potukla. Imali smo jako lepu učiteljicu, koja je ujedno bila i jako dobar pedagog. Imala je lepu kožu, uvek lepo našminkana, dugačke nokte. Odlučila sam da sedim ispred nje u klupi, a onda je došao jedan dečak koji mi je rekao: "Marš odavde!" Kada sam ga pitala šta hoće, rekao mi je da on hoće tu da sedi. Odgovorila sam mu: "Hoću i ja, ajde ti mrš!". Potom smo se ozbiljno potukli, on je mene čupao za kosu, dok sam ja njega grebala po licu. Bio je sav krvav. Držao me je za kosu, ja sam njega i nogama i rukama udarala. Kada je učiteljica došla, rekla sam da je hteo da me otera i da me je napao, što su i ostala deca potvrdila. Tada je on za kaznu završio u "ćošku" , a ostali su videli da ne dam na sebe - ispričala je ona tokom gostovanja u Vostcastu.

