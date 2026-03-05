AKTUELNO

Domaći

Gde je nestala bivša mis Jugoslavije?! Živi u Dubajiu, udata je za milijadera, a od početka rata je nema nigde

Izvor: Kurir, Foto: Instagram.com ||

Jelena bin Drai, jedna od najbogatijih Srpkinja, izazvala je zabrinutost na društvenim mrežama jer se nije oglasila otkako je na Bliskom istoku počeo rat.

Bivša mis Jugoslavije i uspešna preduzetnica već godinama živi u Dubaiju, gde se udala za biznismena i milijardera Saida bin Draija. Ipak, o napadima na grad u kojem živi nije napisala ni reč.

Foto: Instagram.com

Na Jeleninom Instagram profilu pre četiri dana objavljen je video iz njene klinike, u kojem govori o benefitima tretmana specijalnim aparatom.

Međutim, ni u objavama, ni u storijima nema osvrta na aktuelne sukobe i bezbednosnu situaciju u regionu, što je navelo mnoge korisnike društvenih mreža da se zapitaju da li je sve u redu.

Foto: Instagram.com

"Said i deca klanjaju pet puta dnevno"

- Moj muž i deca su muslimani, a ja sam pravoslavka. Nikada nisam prešla u islam, iako se o tome dugo spekulisalo. Said i deca klanjaju pet puta dnevno, a u tome učestvuje čak i naš četvorogodišnji sin. Smatram da islam uči mnogim važnim vrednostima i da im upravo molitve pomažu da razviju disciplinu - ispričala je Jelena bin Drai u jednom podkastu.

Autor: N.B.

#Dubai

#Jelena bin Drai

#Jugoslavija

#mis

#seik

POVEZANE VESTI

Domaći

Gde je nestala Jelena Bin Drai?! Najbogatija Srpkinja živi u Dubaiju, a od početka sukoba se nije oglašavala

Domaći

Čestitke stižu u Dubaji: Slavlje u domu najbogatije Srpkinje, zbog jednog detalja svi ostali u čudu (FOTO)

Domaći

SLAVLJE U DUBAIJU U DOMU JEDNE OD NAJBOGATIJIH SRPKINJA: Čestitke pljušte sa svih strana, a ovaj detalj o Jeleni Bin Drai iznenadio sve (FOTO)

Domaći

KUPIO JE MLADU ZA MILION DOLARA! Mis Jugoslavije se udala za ŠEIKA i otišla iz Srbije, napadali je zbog braka sa milijarderom, ona se oglasila: Farbam

Domaći

Bivša Miss Jugoslavije živi u haremu i muža deli sa 147 žena: Odgovaralo mi je to kad je bila korona, nisam morala da ga viđam svaki dan

Domaći

Palatu joj čuva policija 24h, a dan u njihovom vrtiću košta 4.000 €: Ovako živi najbogatija Srpkinja u Dubaiju