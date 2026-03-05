Gde je nestala bivša mis Jugoslavije?! Živi u Dubajiu, udata je za milijadera, a od početka rata je nema nigde

Jelena bin Drai, jedna od najbogatijih Srpkinja, izazvala je zabrinutost na društvenim mrežama jer se nije oglasila otkako je na Bliskom istoku počeo rat.

Bivša mis Jugoslavije i uspešna preduzetnica već godinama živi u Dubaiju, gde se udala za biznismena i milijardera Saida bin Draija. Ipak, o napadima na grad u kojem živi nije napisala ni reč.

Na Jeleninom Instagram profilu pre četiri dana objavljen je video iz njene klinike, u kojem govori o benefitima tretmana specijalnim aparatom.

Međutim, ni u objavama, ni u storijima nema osvrta na aktuelne sukobe i bezbednosnu situaciju u regionu, što je navelo mnoge korisnike društvenih mreža da se zapitaju da li je sve u redu.

"Said i deca klanjaju pet puta dnevno"

- Moj muž i deca su muslimani, a ja sam pravoslavka. Nikada nisam prešla u islam, iako se o tome dugo spekulisalo. Said i deca klanjaju pet puta dnevno, a u tome učestvuje čak i naš četvorogodišnji sin. Smatram da islam uči mnogim važnim vrednostima i da im upravo molitve pomažu da razviju disciplinu - ispričala je Jelena bin Drai u jednom podkastu.

Autor: N.B.