Trudna sam, pod stresom i pokušavam... Iva Bojanović i Joca Stefanović zaglavljeni na Tajlandu, pevačica se oglasila: SRAMOTA, CENA KARTE IDE I DO....

Pevački ljubavni par, Iva Bojanović i Joca Stefanović ne mogu da se vrate kući sa Tajlanda jer im je let otkazan.

Naime, kao što je poznato dosta estradnih ličnosti zarobljeno je u inostranstvu zbog stanja na Bliskom istoku, a sada se Iva oglasila na svom Instagramu i otkrila u kojem problemu su ona i Joca.

- Evo ovako da se obratim svim ljudima koji nam masovno šalju poruke i koji se brinu. Mi smo na Tajlandu i ne možemo se vratiti nikako za Srbiju, danima tražimo karte koje ni nema više u ponudi, prebukirano je sve usled nastale situacije. Cene karata idu i do 12.000 evra, sramota i tuga. Pod stresom sam, trudna i pokušavam da se smirim - istakla je.

- Mi smo danas trebali da se vratimo jer nam je avio kompanija poslala na mejl da možemo da se čekiramo, pa su otkazali let, pritom ništa drugo sem toga, odgovornost bar da nas preusmere na drugu kompaniju nije bila mogućnost. Dakle, morali smo sami da kupimo karte nove o našem trošku i to ne smem ni reći koliko je koštalo. I još boravak što smo morali da produžimo još 10 dana ne našom voljom, ni to izgleda nije važno - napisala je.

- Dakle mi 13. marta imamo tek let koji je preko Istanbula. A ovde ću se posebno moliti Bogu, jer su nam pre nekoliko sati javili da su napali Grčku i Tursku - napisala je Iva.

Autor: N.B.