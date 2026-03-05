Prevario sam Gogu, ona traži stan: Prva ispovest Marka Gačića nakon razvoda, otkrio sve o odnosu sa pevačicom

Pevač Marko Gačić, nedavno je napustio svoj porodični dom i razveo se od suprige Goge.

Pevač je sada otkrio kada su se i kako Goga i on udaljili, kada je došlo do prevare, ali i ko ih je savetovao da se rastanu što bezbolnije zbog dece.

- Dosta se piše o meni, a nisam baš presrećan što su ove teme u pitanju. Ja inače nisam imao neke skandale u karijeri, pa nisam bio ni zanimljiv ni medijima. Evo, sada sam tu da odgovorim na sve što treba. Nisam voleo da se piše o nekim stvarima, izbegavao sam sve, ali iz nagađanja izlaze neke neistine, pa sam primoran da pričam - rekao je Gačić.

- Prva vest koja je izašla, a što me je najviše pogodilo jeste da se razvodimo. Hteli smo da sakrijem, ali eto, dešava se svakako da se ljudi rastaju. Pisali se da sam ostavio ženu i decu zbog devojke, a to nisam želeo da dopustim da se tako priča. Ne bih da iko napravi sliku takvu da sam ostavio svoju decu. Moja deca će to negde i videti ili pročitati u školi. Jedino što je istina jeste da taj brak nije funkcionisao neko vreme i da smo se prosto udaljili - otkrio je Marko.

Što se tiče prevare, objasnio je kada je došlo do toga i na koji način.

- Kada je reč o prevari, da je to prevara samo zato što smo i dalje živeli zajedno. Kad smo došli do toga da je ja prevarim, mi već tada nismo bili zajedno. Greška je samo možda što se taj odnos nije završio na vreme, odnosno kad je trebalo. Možda zbog dece, to je greška možda. Sada shvatam da i deca ne treba da gledaju roditelje koji nisu u najboljim odnosima. Nismo se mi svađali, samo smo se udaljili. I ta deca treba sutra da izaberu partnera i znaju šta je porodica - pričao je pevač.

Istina o odnosu sa Ninom Vlajković

Gačić tvrdi da sa Ninom nema ništa, osim profesionalnog odnosa i drugarskog savetovanja oko muzike i karijere.

- Kad pričamo o koleginici Nini Vlajković, nije mi prijatno da čitam takve informacije. Sa Ninom nisam nikada ništa ni imao. Mislim da to i Goga zna. Ona ne znam ni da li ima 18 godina. To je dete koje je pretalentovano, a osetio sam potrebu i želju da joj pomognem i izađem u susret za taj duet. Žao mi je što je iz svega izašlo nešto što nije trebalo da izađe i to hoću da demantujem. Da se nisam zaljubio verovatno ne bi ni došlo do prevare. Ne bih o tome sad u svakom slučaju previše. Imamo milion i jednu priču koju treba da ispričamo. Svakako moram da kažem da nije bilo bilo kakve paralelne veze - otkrio je Gačić.

Marko tvrdi da su porodice pune podrške u teškim trenucima.

- Moji roditelji podržavaju i Gogu i mene. Ako su njoj, meni su još veća, tako da nije to jedna kuća u pitanju. U jednom dvorištu mi imamo tri zasebne kuće.

- Nekako sam naučen da je porodica nešto najsvetije i da smo svi na okupu. Moj brak nije bio ono što sam ja gledao kad sam bio mali. Moje detinjstvo je bilo toplo, pa tako smatram da ako je to kod nas nestao, to je glavni razlog svega ovoga. Deca su najvažnija i zaista mislim da je bolje da se rastanemo.

- Mislim da je pametnije ovako, nego da deca odrastaju u nekom neharmoničnom odnosu roditelja. Deca su mi najvažnija. Na kraju je samo bio dogovor da se nećemo oglašavati, da smo se rastali i to je to. Nije bilo prijatno čitati neke naslove, ali što se i onog bajanja tiče, to nisam čitao. Smešno mi je jer ja ne verujem u te stvari.

Goga traži stan

- Goga sada treba da nađe stan, neće ostati da živi na našem imanju, ali srediće se to. Izašao sam iz naše kuće da ne bismo deci pravili dodatni šok da se ne bi seljakali više puta. To je bilo najbolje rešenje u datom trenutku. Super svakako funkcionišemo. Bio sam mnogo odsutan, oni nisu ni primetili šta se dešava dok nismo seli sa njima. Išli smo i na neka savetovanja kako bismo sve to uradili kako treba, jer, kada se ljudi rastaju nije jednostavno.

Autor: N.B.