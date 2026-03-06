Ema Votson našla frajera: Čuvena glumica se dohvatila sa milijarderom pred svima i ne mari za poglede

Ema Votson je viđena kako se na aerodromu ljubi sa meksičkim milijarderom i preduzetnikom Gonzalom Hevijom Bajeresom na novim fotografijama objavljenim u sredu, 4. marta, pre nego što su kasnije viđeni zajedno na večeri.

Votsonova (35) i Bajeres su ubrzo potom primećeni kako zajedno uživaju u piću. Na drugim fotografijama vidi se par kako provodi vreme na večeri u luksuznom restoranu. Navodno su prvi put viđeni zajedno krajem 2025. godine u Kurševelu na Francuskim Alpima, prenosi Quién. Nakon toga su primećeni u Punta Miti, slikovitom poluostrvu oko 16 kilometara severno od Puerto Valjarte na meksičkoj pacifičkoj obali.

Bajeres, član jedne od najuticajnijih meksičkih poslovnih porodica, povezan je sa kompanijom ,,Grupo Bal", konglomeratom koji je osnovao Alberto Bajeres, prema navodima magazina Cosmopolitan. Poslovno carstvo porodice Bajeres povezano je sa rudarstvom, osiguranjem, maloprodajom i finansijama, uključujući i lanac robnih kuća ,,El Palacio de Hierro", navodi isti izvor.

Bajeres se školovao u švajcarskom internatu ,,Institut Le Rosey" i u ,,Ransom Everglades School" u Majamiju, pre nego što je nastavio obrazovanje u Meksiku u školama ,,Colegio Vista Hermosa" i ,,Cumbres International School". Nakon toga je diplomirao ekonomiju na ,,Instituto Tecnológico Autónomo de México", prenosi Us Weekly.

Trenutno obavlja funkciju izvršnog direktora kompanije ,,Lok", tehnološke firme koja se bavi veštačkom inteligencijom.

Milijarder je od 2022. do 2024. godine bio u vezi sa meksičkom pop zvezdom i glumicom Belindom, koja je, između ostalog, glumila u filmu ,,The Cheetah Girls 2", prenosi Remezcla.

Spekulisalo se da Belindina pesma iz 2025. godine, ,,Heterochromia", aludira na Bajeresa, jer se naslov odnosi na stanje heterokromija koje dovodi do toga da osoba ima dve različite boje očiju — što je slučaj kod Bajeresa.

Stihovi takođe pominju vezu sa osobom koja dolazi iz „starog novca“, što je dodatno navelo fanove da pesmu povežu sa Bajeresom.

Pre nego što je započela vezu sa Bajeresom, spekulisalo se da je Ema u vezi sa Brendonom Grinom, sinom modnog izvršnog direktora ,,Sir Philip Green", tokom 2022. godine.

Ljubavni život

Ema je u septembru gostovala na podkastu ,,On Purpose" koji vodi Džej Šeti kada je dala retak komentar o svom ljubavnom životu, rekavši da više voli da izlazi sa ljudima koji nisu previše upoznati sa njenom glumačkom karijerom.

Ona je rekla da želi da potencijalni partner ceni njen rad, ali da misli da je korisno, i olakšavajuće znati da ne morate da se nosite sa tim dodatnim nivoom neobičnosti.

„Smešno je, ponekad mi se ljudi izvine zato što nisu gledali moje filmove. A ja im kažem: ‘Molim vas, nemojte da se izvinjavate. To je za mene pravo blaženstvo.’ Kao muzika za moje uši kada znam da nećemo stalno morati da se bavimo time,“ rekla je Ema.

"I takođe, dok se upoznajemo, nećemo morati da se nosimo sa tom projekcijom mene — ili sa tom ‘avatar-verzijom’ Eme Votson — koja bi inače bila kao neki duh u prostoriji.“

Autor: N.B.