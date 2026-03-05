Isplivao privatni snimak Mine Kostić i Kaspera: Ne skidaju osmeh sa lica dok razmenjuju nežnosti (FOTO)

Mina Kostić i Kasper na kratko su se razdvojili kada se on vratio u Ameriku, a neretko na društvenim mrežama objavljuju emotivne reči jedan drugom.

Ovoga puta ljubavni par je objavio zajednički snimak iz kreveta, gde se vidi kako uživaju u međusobnom prisustvu i kako oni navode, vanvremenskoj ljubavi.

Mnogi su zbog privatnog snimka pomislili da se Ćuruvija vratio u Srbiju, ali niko od njih dvoje to nije potvrdio. Pretpostavlja se da je snimak nastao pre nego što je Mane otišao za Ameriku.

"Iću ću na vantelesnu oplodnju"

Mina je nedavno priznala da ima jaku želju da Kasperu rodi dete, iako ove godine puni 51 godinu.

- Meni Bog uvek usliši molitve, ja se nadam da će i ovog puta to čudo da se desi. Mi bi to iskreno voleli. Pogotovo on. Ja, naravno, imam devojčicu Anastasiju, to se zna - rekla je Mina Kostić.

- Ako ne bude ovako, postoji veštačka oplodnja. To ću raditi. Jako bih volela da mu rodim dete, jer bi se on upotpunio skroz na taj način - dodala je pevačica za Adria TV.

- Ljudi pišu svašta o nama, a mi se smejemo do te mere da nas stomak boli! Mi skuvamo kafu, pijemo vodu, gledamo crtaće, ruske bajke, naše serije i filmove, Čkalju, Paju i Jareta, tako da, ljudi, mi smo se našli, srodne duše i to je to! - rekla je Mina.

"Htela sam da se zamonašim"

Mina je nedavno objasnila da je bila jako razočarana u muškarce nakon neuspelih ljubavnih odnosa, zbog čega je želela da započne manastirski život.

- Ja sam rešila neću više da da dajem šanse muškarcima, završila sam sa muškarcima, ja ću da se zamonašim. Jako, jako sam bila razočarana. Ja nisam kriva za te odnose, krivi su oni, oni su bili pogrešni. Ja sam jako išla u crkvu i obilazila sam manastire, pa jesam u jednom trenutku razmišljala i da ostavim i pevanje i sve. Htela sam da idem u manastir Rakovica jer sam to i sanjala - rekla je ona, pa otkrila kako je reagovala njena ćerka kada joj je to saopštila.

Autor: N.B.