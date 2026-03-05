ŠOK! Boban Rajović i Knez prodali NULA karata za nastup, jedan zanemeo, a reakcija drugog pevača je PRAVI HIT

Boban Rajović prisetio se jednog rekorda na estradi sa početka svoje karijere. Rekord koji je jako teško oboriti za pevača nije bio poseban problem jer je tek napravio prve korake u muzičkom svetu.

Naime, Rajović je tada imao zakazan zajednički koncert sa kolegom Nenadom Kneževićem Knezom u Geteborgu, za koji na kraju nije prodata apsolutno nijedna jedina karta.

Dok je Boban ovu situaciju prihvatio sa manje stresa, pravdajući se time da je tek na početku karijere, Knez je bio potpuno šokiran.

- Nenade, ljuti se koliko hoćeš. U Geteborgu nije bilo sjajno, rekord na estradi nije prodata nijedna karta. Hajde da je tri, ali apsolutno nijedna. On živ nije bio, gleda me i viče: "Bobane, šta je ovo?". Ja mu kažem: "Pa ne znam Nenade, ti si faca čoveče, ja tek počinjem karijeru".

Boban Rajović je potom otkrio detalje kojima je nasmejao sve do suza.

- A gde Bobane, vi moj poster sigurno nigde niste ni kačili, narod ni ne zna da gostujem večeras. Ja mu kažem: "Jesmo, svuda izlepljeni tvoji posteri".

- On mi kaže; "Oooo, šta mi radiš Bobane, pa gde ću ja sad", ja mu kažem: "Vidi da nema u blizini neka svadba, samo nešto para da se uzme", otkrio je Boban kroz smeh za "WTF radio".

Knez o debaklu sa Rajovićem

Knez je nedavno govorio o ovoj situaciji.

- Pa tačno je, ja sam bio na njegovoj turneji i bila su neka četiri koncerta. Boban me uveravao da su lepili i moje postere ali ne, tamo su bili samo posteri sa njegovim likom i dole u dnu neka šlajfnica da sam samo ja gost na koncertu. Jedino na toj turneji gde smo kiksali je taj Geteborg, priznaje Knez koji kaže da se ne stidi bilo čega u svojoj karijeri.

Autor: N.B.