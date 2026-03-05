Zorica Brunclik na meti prevare: Pevačica se hitno oglasila i otkrila o čemu se radi

Zorica Brunclik se na svom zvaničnom Instagram nalogu gde je otkrila da se našla na meti prevare.

Naime, kako je saopšteno na zvaničnom Instagram profilu naše pevačice na društvenoj mreži Fejsbuk se otvorio profil na njeno ime gde se objavljuju izjave, a pevačica je sada morala da reaguje.

- Dragi svi, na Fejsbuku je napravljen lažni profil na kom se kače objave koje je Zorica navodno izjavila. Sve na toj stranici što je objavljeno u ime Zorice ili njene porodice je lažno. Jedini pravi profil imaju plavi bedž - piše na Instagram profilu Zorice Brunclik

Vesna Zmijanac o zdravstvenom stanju koleginice

Vesna je otkrila da je čula za operaciju koleginice, ali nije upućena u detalje.

- Ja sam nešto načula, ali ne znam detalje. Mnogo mi je žao ako je nešto ozbiljno i nadam se da će to da prođe i da će Zorica da nam se vrati. Mnogo je volim, želim joj da ozdravi što pre - rekla je Vesna Zmijanac pred našim kamerama.



Autor: N.B.