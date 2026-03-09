Nisam znala da me to čeka kad dobijem dete: Šok izjava naše pevačice o majčinstvu usijala mreže

Pevačica Sajsi MC, progovorila je iskreno o majčinstvu jednom prilikom, a njena izjava da je imala veliku pomoć majke nakon što se porodila usijala je svojevremeno mreže.

Pevačica je naime, rekla da joj je pomoć bila preko potrebna i da nije znala koliko je sve zapravo teško.

- Hardkor, je**ni hardkor. Nisam mogla da zamislim težinu toga i iskreno, da nije došla moja majka da živi sa nama, ja ne bih mogla da nastupam na festivalu.

Mama me spasila. Dok sam bila trudna nisam se raspitala šta će biti kada postanem majka. Samo sam pratila svoju trudnoću iz nedelje u nedelju. Kao da ću deset godina nositi dete pa kao ima vremena da se za to pripremim. Kad se to rodilo ja sam bila u šoku. Nisam znala da će to biti tako, teško je - rekla je Sajsi.

Ona nije krila koliko joj se život promenio nakon što se porodila.

- Kada dobiješ to malo biće, prvi put imaš takvu odgovornost. Ja jesam starija, ali ja sam sebi napravila fin život, lagodan. Bavim se umetnošću, vrlo sam spontana, kad mi se ne spava, ne spavam, a kad mi se spava, onda spavam.

Ja sam sebi ugodila. Međutim, došlo je jedno malo čudovište na svet koje ima svoje zahteve. To je ta nova stvar, nisam više ja na prvom mestu, nego na drugom.

Meni je tetka jednom rekla: "Što mi je drago što ćeš postati majka, sad ćeš shvatiti što znači nekome dati bezuslovnu ljubav". Ja nisam shvatala o čemu ona priča, ali onda dođe to malo stvorenje i ti ga voliš.

Autor: N.B.