Zaljubio sam se: Nikad iskreniji intervju Marka Gačića, otkrio sve detalje o razvodu od Goge

Marko Gačić organizovao je danas konferenciju za novinare na kojoj je otvoreno govorio o razvodu od još uvek zakonite supruge Goge Gačić. Nakon višenedeljnih spekulacija u medijima i na društvenim mrežama, pevač je odlučio da se obrati javnosti i lično razjasni sve nedoumice koje su se pojavile u javnosti.

Na konferenciju je stigao vidno raspoložen i smiren, što je mnoge iznenadilo s obzirom na to da je tema bila veoma lična i osetljiva. U opuštenoj atmosferi najpre je govorio o svojoj karijeri i novoj pesmi „Amanet“, na kojoj je, kako je istakao, radio duže vreme. Otkrio je da je u pitanju emotivna balada koja nosi snažnu poruku i da veruje da će se publika prepoznati u njenim stihovima.

Ipak, najveću pažnju medija privukla je njegova odluka da progovori o privatnom životu i razvodu koji je obeležio početak ove godine. Gačić je istakao da mu nije bilo lako da donese odluku da izađe pred novinare, ali da je smatrao da je to jedini način da stavi tačku na brojne glasine koje su se pojavile u javnosti.

- Smatram da publika zaslužuje istinu. Dugo sam ćutao jer sam želeo da zaštitim porodicu i da neke stvari rešimo daleko od očiju javnosti. Međutim, kada su počele da se pojavljuju razne neistine, glasine shvatio sam da je bolje da lično objasnim situaciju- rekao je pevač.

- Goga i ja funkcionišemo odlično, u odličnim smo odnosima.Normalno da u tim situacijama nije prijatno, ali sam već izjavio da smo se potpuno ohladili, ne mogu da kažem da je bilo za očekivati, ali smo došli u tu neku situaciju da nam je jasno da samo živimo zajedno i došli smo dotle, desilo, rekao sam - možda ne na najbolji način, bolje bi bilo da se to ranije završilo, na vreme, i da ne dođemo u tu situaciju da ja prevarim, ali se pojavio neko u mom životu i došli smo dotle samo iz tog razloga jer nije završeno kad je bilo vreme - rekao je Marko, te je progovorio o tome kakva je situacija sa papirima:

- Zaljubio sam se. Goga i ja smo ušli smo u proces razvoda, nismo se još papirološki razveli.Razvodimo se sporazumno, ima tu nekih stvari koje trebe da se reše - stambeno pitanje. Nije bilo loma, nikad mi nismo imali neke krupne svađe, oko svega smo se uvek dogovarali. Funkcionisalo je dok je funkcionisalo, kad je prestalo da funkcioniše, prestalo je sve.

- Razvod nikada nije laka stvar, posebno kada iza sebe imate godine zajedničkog života. Ipak, nekada je za obe strane najbolje da svako nastavi svojim putem - dodao je.

Pevač je naglasio i da želi da zadrži određeni deo privatnosti, te da neke detalje neće iznositi u javnost iz poštovanja prema porodici. Uprkos tome, istakao je da se trenutno fokusira na muziku i nove projekte, koji su mu, kako kaže, pomogli da prebrodi težak period.

Konferencija je trajala gotovo sat vremena, a nakon zvaničnog dela Gačić je kratko razgovarao i sa novinarima pojedinačno. Na kraju je poručio da veruje da će se u narednom periodu više govoriti o njegovoj muzici nego o privatnom životu.

