RALE ZAPROSIO ANU, a ona odmah povukla ručnu: Pevačica mu odmah postavila uslov koji menja sve!

Nakon veridbe sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom i njegove nedavne operacije, pevačica Ana Nikolić odlučila je da sa partnerom započne zajednički život, ali na pomalo nesvakidašnji način, u hotelu..

Kako navodi izvor blizak paru, pevačica je nakon veridbe postavila jasan uslov kada je u pitanju njihov zajednički život.

- Ona je nakon veridbe sa Raletom postavila uslov da želi da žive zajedno, ali ne na Avali zbog daljine i ružnih sećanja koja je vežu za to mesto zbog njihovih ranijih sukoba - započinje izvor.

Zbog toga su doneli privremeno rešenje dok se ne završe radovi u njenom stanu.

- Ana i Rale će živeti zajedno, ali u hotelu dok se radovi u njenom stanu i renoviranje ne završe -zaključuje izvor.

Par je nedavno ponovo privukao pažnju javnosti nakon što su obnovili svoju vezu i verili se, a Rale je pevačicu zaprosio na nesvakidašnji način, u gaćama.

Ispratila Raleta u bolnicu

Podsetimo, Goran Ratković Rale je pre nekoliko dana primljen u bolnicu zbog operacije srca, a u pratnji je bila njegova verenica Ana Nikolić.

Kurir je prošle nedelje objavio da je kompozitoru bilo loše stanje što je on prepisivao posledicama virusa koji je preležao, ali ga je Ana naterala da ode kod lekara gde mu je ustanovljen problem sa srcem. Da je sačekao još koji dan njegovo stanje bi bilo kritično, te mu je Ana svojim insistiranjem da potraži lekarsku pomoć spasila život.

Prema saznanjima koje smo već objavili, Rale je danima imao simptome i verovao da je reč o posledicama iscrpljenosti i sezonskog virusa. Međutim, stanje se nije popravljalo.

- Bio je bled, bezvoljan i stalno je govorio da nema vazduha, tj. da otežano diše. Mislio je da će proći samo od sebe. Ana je ta koja je insistirala da ode kod lekara - ispričao je tada izvor blizak kompozitoru.

Autor: M.K.