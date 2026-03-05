LUNU BRIGA ŠTO JE ZAROBLJENA NA MALDIVIMA, POKAZALA KAKO GRMI: Đoganijeva se skinula u bikini, a onda su nastale VRUĆE FOTKE

Na Maldivima, Luna Đogani pokazuje svoje obline u bikiniju, dok se suočava sa brigama zbog rata. Njene vruće slike izazivaju reakcije.

Luna Đogani i Marko Miljković još uvek su na Maldivima, jer su zbog rata na Bliskom istoku nisu mogli da se vrate za Srbiju. Čini se da su njih dvoje ove dane rešili maksimalno da iskoriste, a tome u prilog govori i Lunina vrela slika sa plaže.Naime, Luna je pozirala u minijaturnom bikiniju ljubičaste boje.

Silikonske grudi, kao i cvet u kosi bili su u prvom planu.

Đoganijeva je inače svoju liniju uspela da dovede do savršenstva uz pomoć reformer pilatesa, a sada je to i ovekovečila.

Luna se oglasila

Podsetimo, Luna se oglasila za medije, a putem video poziva je otkrila detalje agonije koju su doživeli na odmoru. Priznala je i da je uplašena.

- Jesam malo uplašena, jer su mi deca u Srbiji, nemam uopšte predstavu kada ćemo se vratiti kući, pa me sve to malo brine. Nema potrebe da paničim, jer time ništa neću dobiti.

- Naravno da se potresam, jer sam na drugom kraju sveta, daleko sam od svega svog. Pratimo svaku informaciju iz minuta u minut, nije naivno, u pitanju je rat, ljudi odlaze, deca gube živote, mene to jako uznemirava. Mi smo trenutno na sigurnom, ali ne znači da sutra već ne može da se promeni situacija. Želimo da podignemo svest među ljudima, da uopšte nije bezazleno ovo što se dešava - rekla je između ostalog.

Autor: Pink.rs