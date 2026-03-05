AKTUELNO

Domaći

LUNU BRIGA ŠTO JE ZAROBLJENA NA MALDIVIMA, POKAZALA KAKO GRMI: Đoganijeva se skinula u bikini, a onda su nastale VRUĆE FOTKE

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Na Maldivima, Luna Đogani pokazuje svoje obline u bikiniju, dok se suočava sa brigama zbog rata. Njene vruće slike izazivaju reakcije.

Luna Đogani i Marko Miljković još uvek su na Maldivima, jer su zbog rata na Bliskom istoku nisu mogli da se vrate za Srbiju. Čini se da su njih dvoje ove dane rešili maksimalno da iskoriste, a tome u prilog govori i Lunina vrela slika sa plaže.Naime, Luna je pozirala u minijaturnom bikiniju ljubičaste boje.

Silikonske grudi, kao i cvet u kosi bili su u prvom planu.

Foto: Instagram.com

Đoganijeva je inače svoju liniju uspela da dovede do savršenstva uz pomoć reformer pilatesa, a sada je to i ovekovečila.

Luna se oglasila 

Podsetimo, Luna se oglasila za medije, a putem video poziva je otkrila detalje agonije koju su doživeli na odmoru. Priznala je i da je uplašena.

Foto: Instagram.com

- Jesam malo uplašena, jer su mi deca u Srbiji, nemam uopšte predstavu kada ćemo se vratiti kući, pa me sve to malo brine. Nema potrebe da paničim, jer time ništa neću dobiti.

- Naravno da se potresam, jer sam na drugom kraju sveta, daleko sam od svega svog. Pratimo svaku informaciju iz minuta u minut, nije naivno, u pitanju je rat, ljudi odlaze, deca gube živote, mene to jako uznemirava. Mi smo trenutno na sigurnom, ali ne znači da sutra već ne može da se promeni situacija. Želimo da podignemo svest među ljudima, da uopšte nije bezazleno ovo što se dešava - rekla je između ostalog.

Autor: Pink.rs

#Bikini

#Luna Đogani

#Maldivi

#grmi

POVEZANE VESTI

Domaći

UPLAŠENA SAM... Luna Đogani s mužem zarobljena na Maldivima, zbog rata ne zna kako da se vrati deci!

Domaći

EVO ŠTA SE DEŠAVA SA SLOBOM I JELENOM KOJI SU ZAROBLJENI ZBOG RATA: Danima bili u agoniji, a sad saopštene ove vesti

Domaći

Luna Đogani u velikom problemu: Trenutno boravi na Maldivima, a povratak u Srbiju NEIZVESTAN, evo ko je još od poznatih u istoj situaciji (FOTO)

Domaći

Sloba i Jelena Radanović zarobljeni na Maldivima, ne znaju kako će za Srbiju: Poznati par u kandžama vatrenog sukoba na Bliskom istoku!

Domaći

Da li je realno kako ova žena izgleda u petoj deceniji? Pevačica se skinula u kupaći, fotke s plaže usijale mreže

Domaći

Stesala se Ražnatovićeva i Šijanova svastika: Nataša Rodić grmi kako izgleda, nove fotke u kupaćem zapalile mreže