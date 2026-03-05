TROŠIO JE DŽEPARAC, BIO JE ZADOVOLJAN! Goca prvi put otvoreno o Šabanovim finansijama: On je plaćao...

Udovica Šabana Šaulića otkrila kako je pevač trošio novac i da li ga je ona uzela!

Kralj narodne muzike Šaban Šaulić uvek je bio široke ruke, a supruga pokojnog pevača otkrila je da je imao svoj džeparac i da je sa istim bio zadovoljan.

- To je vrlo interesantno na ovim prostorima. Ljudi se uglavnom bave tuđim životom. Valjda im je na neki način lakše da se ne zabave svojim. Verovatno, kad bi se bavili svojim, bilo bi im lakše. Ali uopšte priča da sam ja kao uzela njegove pare, to je toliko nebulozno. Prvo ko je on? Nije on bio komšija moj. Mislim čije bi ja trebalo pare da uzmem, nisam uzela od njegovog kolege. I šta znači uzeti pare? Mi smo dvoje ljudi koji su izuzetno dobro funkcionisali. On je čovek koji je u mene imao bezgranično poverenje. Ja se nadam da sam kroz život to opravdala, i verujem da jesam, on se jednostavno nije bavio tim materijalnim stvarima, nije ga interesovalo to. Ja sam mogla sve, zato što je on to meni sve dozvolio - rekla je Gordana u jednoj emisiji.

Dodala je i da je jako voleo društvo i kafanu i da se na tim poljima nije štedeo.

- Njegov džeparac je ono što je on trošio i to je uvek bilo potpuno u redu. Uvek je on mogao da troši. Uvek je on, naravno, bio taj koji je plaćao, što je bilo potpuno i normalno, jer je on bio neko ko je najviše zarađivao u tim krugovima gde je sedeo i sa kim se družio. Verovatno bi on bio još šire ruke, da ja to nisam malo drugačije kanalisala, ali bio je potpuno zadovoljan, tako da... Možda drugi nisu, ali to nije bilo važno - ispričala je Gordana.

Podsećamo, Šaban je tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj pre 7 godina.

- Znam da sam samo na pola dvorišta došla i zagrlila ga, pitala sam ga: "Da li si zaboravio nešto", a on kaže: "Ma ne, ne, samo gledam". I to mi je tako ostalo, to ‘samo gledam’, taj pogled i ta rečenica su mi negde u glavi– ispričala je Gordana nedavno u emisiji.

Autor: Pink.rs