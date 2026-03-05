VELIKO SLAVLJE U DOMU VERICE RAKOČEVIĆ I VELJKA! Njena emotivna čestitka izazvala brojne komentare: Medo moj...

Evo šta smo sve saznali od Veljka i Verice!

Muzičar Veljko Kuzmančević danas proslavlja svoj 43. rodjendan, a njegova supruga modna kreatorka Verica Rakočević je jasnom i dirljivom porukom udelila čestitku suprugu.

Medo moj, sijaj još sto godina, poručila je ona uz emotikone srca i čaše martinija, čime je još jednom pokazala koliko je njihova ljubav velika.

Da podsetimo, Verica je dugo u braku sa Veljkom koji je od nje mladji čak 35 godina! Njihova ljubavna priča od samog početka izaziva lavinu komentara sa svih strana.

Prijateljstvo sa Lazarom Ristovskim i Anicom Lazić

Vericu i Marka često posećuju glumac Lazar Ristovski i njegova 39 godina mladja partnerka Anica Lazić. Verica je govorila o ovom prijateljstvu sa osmehom na licu.

- Lazu znam jako dugo! On je fantastičan glumac! Od kada je Veljko da radi u njegovoj produkcijskoj kući, evo ima tri godine… Intezivnije se družimo…Evo sada su bili kod nas na Avali – otkriva kreatorka i dodaje:

- Oni vole moje palačinke…Baš smo se lepo proveli tog dana…Moj sin mi je rekao: Bože mama, prvi put te vidim tako nasmejanu… Ja se zaista nikada ne smejem, jer sam sebi ružna…Međutim, bila nam je opuštena atmosfera, jeli smo palačinke…Kod nas na Avali ima kozje surutke i sira..Anica i Laza to vole da kupe…Lepo se zaista provedemo, nažalost ne tako često…Nemamo previše vremena, ali se baš lepo družimo – istakla je Verica.

Autor: Pink.rs