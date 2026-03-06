PROMENIO ZANIMANJE, PA SA SUPRUGOM UŠAO U BIZNIS: Naš pevač na ovaj način odlično zarađuje, a malo ko se seća da je radio i kao konobar

Milan Dinčić Dinča, zajedno sa svojom suprugom Jelenom pre nekoliko godina pokrenuo je privatni posao u naselju u kojem žive.

Iako je Dinča javnosti primarno poznat po pevanju, danas uživa u potpuno drugačijoj ulozi u njihovom vrtiću.

Nakon što je napustila posao televizijske voditeljke, Jelena se u potpunosti posvetila vođenju ovog biznisa i preuzela ulogu direktorke i menadžerke. S obzirom na to da pevač kao umetnik dugo nije bio zvanično prijavljen, supruga je došla na ideju da ga zaposli u svojoj firmi kao saradnika.

Pošto je vrtić velika ustanova u kojoj stalno nešto mora da se popravi, njegova glavna zaduženja obuhvataju nabavku, organizaciju majstora i razne popravke, te pevač kroz osmeh ističe da mu je funkcija na poslu u stvari uloga domara.

Dinča ne krije zadovoljstvo svojim novim radnim okruženjem. Naglašava da mu izuzetno prija atmosfera puna dece, kao i to da se svakodnevno podmlađuje radeći u vrtiću. Ovaj miran porodični posao predstavlja veliki kontrast u odnosu na naporan i stresan početak njegove muzičke karijere.

Radio i kao konobar

Dinča je radio i kao konobar na svadbama. Samo televizijsko takmičenje, česti koncerti i nagla popularnost veoma su mu teško pali, prvenstveno jer je po prirodi stidljiv.

Prisetio se da je u tom periodu imao zdravstvene probleme usled prevelikog pritiska, uključujući tahikardije i skok krvnog pritiska na 150 sa 100, zbog čega je čak i Hitna pomoć morala da interveniše tokom snimanja emisije.

Danas, daleko od takvog stresa i pritiska, bračni par uživa u zajedničkom vođenju posla koji je, kako sami kažu, od porodičnog projekta na početku, brzo prerastao u veliku ljubav.

Autor: M.K.