PROMENIO ZANIMANJE, PA SA SUPRUGOM UŠAO U BIZNIS: Naš pevač na ovaj način odlično zarađuje, a malo ko se seća da je radio i kao konobar

Milan Dinčić Dinča, zajedno sa svojom suprugom Jelenom pre nekoliko godina pokrenuo je privatni posao u naselju u kojem žive.
Iako je Dinča javnosti primarno poznat po pevanju, danas uživa u potpuno drugačijoj ulozi u njihovom vrtiću.
Nakon što je napustila posao televizijske voditeljke, Jelena se u potpunosti posvetila vođenju ovog biznisa i preuzela ulogu direktorke i menadžerke. S obzirom na to da pevač kao umetnik dugo nije bio zvanično prijavljen, supruga je došla na ideju da ga zaposli u svojoj firmi kao saradnika.
Pošto je vrtić velika ustanova u kojoj stalno nešto mora da se popravi, njegova glavna zaduženja obuhvataju nabavku, organizaciju majstora i razne popravke, te pevač kroz osmeh ističe da mu je funkcija na poslu u stvari uloga domara.
Dinča ne krije zadovoljstvo svojim novim radnim okruženjem. Naglašava da mu izuzetno prija atmosfera puna dece, kao i to da se svakodnevno podmlađuje radeći u vrtiću. Ovaj miran porodični posao predstavlja veliki kontrast u odnosu na naporan i stresan početak njegove muzičke karijere.
Radio i kao konobar
Dinča je radio i kao konobar na svadbama. Samo televizijsko takmičenje, česti koncerti i nagla popularnost veoma su mu teško pali, prvenstveno jer je po prirodi stidljiv.
Prisetio se da je u tom periodu imao zdravstvene probleme usled prevelikog pritiska, uključujući tahikardije i skok krvnog pritiska na 150 sa 100, zbog čega je čak i Hitna pomoć morala da interveniše tokom snimanja emisije.
Danas, daleko od takvog stresa i pritiska, bračni par uživa u zajedničkom vođenju posla koji je, kako sami kažu, od porodičnog projekta na početku, brzo prerastao u veliku ljubav.
Autor: M.K.