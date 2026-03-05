JELENA KARLEUŠA U CENTRU PAŽNJE: Političar joj šalje preskupe poklone, snimak iz apartmana zaintrigirao javnost! (FOTO)

Jelena Karleuša ponovo je izazvala pažnju javnosti, ovog puta snimkom luksuznih buketa koji su je dočekali u hotelskoj sobi tokom boravka u Istanbulu.

Jelena je otputovala u Tursku kako bi obavila konsultacije sa jednim od vodećih stručnjaka iz oblasti estetske medicine, ali je, sudeći po objavi na TikToku, put dobio i neočekivanu romantičnu notu.U sobi su je dočekala tri velika buketa ruža, crvenih, roze i narandžastih, bez jasne naznake ko je pošiljalac.

Pored toga, vidi se i paket jedne parfemske kuće.Karleuša je snimak cveća podelila sa pratiocima, a društvene mreže su gotovo momentalno eksplodirale od komentara i nagađanja.

Posebno se na platformi "X" pojavila teorija da iza luksuznih poklona stoji ugledni turski političar, koji je, prema tvrdnjama pojedinih korisnika, već duže vreme očaran srpskom zvezdom i navodno ne štedi kako bi privukao njenu pažnju.Iako pevačica nije otkrila identitet misterioznog muškarca, objava je bila dovoljna da pokrene lavinu spekulacija, te je zaintrigirala njen privatni život.

Sprema neviđenu transformaciju

Podsetimo, Karli je u Turskoj gošća doktora Jazana Selčuka, koji je pozvao na konsultacije. Muzička zvezda je posetila njegovu kliniku, a očekuje se da će u bliskoj budućnosti rezultirati njihov sastanak rezultirati velikom promenom na Jeleninom licu.Pevačicu su doktor i njegov tim upoznali s najnovijim tehnikama i procedurom fejsliftinga kojoj želi da se podvrgne, s ciljem da zaustavi starenje i podmladi izgled.

- Jelena je otišla u Tursku na par dana kako bi se konsultovala sa najboljim plastičnim hirurgom u Turskoj, Jazana Selčuka.

S obzirom na to da i dalje traje snimanje "Pinkovih zvezda", ona se sada neće podvrgnuti fejsliftingu, jer oporavak traje i do dva meseca - rekao je izvor i dodao:

- Kada bude završila intervenciju, izgledaće 15 godina mlađe. Karli je izdvojila za ovo preko 80.000 evra, a sam zahvat je jako skup, pošto se sve parcijalno naplaćuje.

Autor: M.K.