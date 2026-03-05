ACA AMADEUS NESTAO NAKON PORODIČNOG SKANDALA! Muzičar sleteo u Beograd i od tada mu se gubi svaki trag

Aca Amadeus se vratio iz Australije usred porodične drame, dok se sukob sa bivšom suprugom i ćerkom nastavlja.

Aleksandar Stanimirović, poznatiji kao Aca Amadeus, sletelo je večeras na beogradski aerodrom iz Australije, a naša novinarska ekipa ga je čekala na licu mesta.

Porodična drama između muzičara, njegove bivše supruge i ćerke već danima puni naslovne strane, te je nas je zanimalo kako se popularni izvođač oseća nakon svega. Međutim, članovi benda su se pojavili bez njega, a kako saznajemo, ni oni ne znaju gde se trenutno muzičar nalazi jer kako kažu "samo se izgubio".

Tu je i njegova prijateljica Maja koja je nedavno dala izavju za Kurir, a koja ga takođe čeka i nervozno hoda po aerodromu.

Sukob eskalirao

Kako je pisano, sukob je eskalirao nakon što su se u javnosti pojavile ozbiljne optužbe koje su izneli članovi njegove porodice. Njegova bivša supruga navodno ga je u više navrata prijavljivala policiji zbog nasilja i pretnji, a u pojedinim prijavama pominjao se čak i pokušaj ubistva. Izvori bliski bivšem paru navode da je protiv muzičara podneto čak pet prijava tokom prethodnog perioda.

Autor: M.K.