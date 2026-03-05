EVO ŠTA SE DESILO SA ACOM AMADEUSOM NAKON ŠTO JE NESTAO S AERODROMA: Dok su ga svi tražili, on uradio jednu stvar

Muzičar Aca Amadeus sleteo je iz Australije večeras na beogradski aerodrom.

Bend se pojavio bez njega rekavši kako se muzičar "samo izgubio", a sve vreme je bila prisutna i prijateljica Maja koja je delovala nervozno. Nedugo potom Aca se javio iz svoje vile na Avali, te se ispostavlja da je muzičar izašao na drugi izlaz koji ima prioritet prolaska.

Sukob eskalirao

Kako je pisano, sukob je eskalirao nakon što su se u javnosti pojavile ozbiljne optužbe koje su izneli članovi njegove porodice. Njegova bivša supruga navodno ga je u više navrata prijavljivala policiji zbog nasilja i pretnji, a u pojedinim prijavama pominjao se čak i pokušaj ubistva.Izvori bliski bivšem paru navode da je protiv muzičara podneto čak pet prijava tokom prethodnog perioda.

Sedam puta imao zabranu prilaskaPored toga, sudska dokumentacija pokazuje da su nadležni organi više puta reagovali zbog konflikta u porodici. U jednoj godini, kako se navodi u dokumentima, muzičaru je čak sedam puta izrečena mera zabrane prilaska bivšoj supruzi i njihovoj ćerki, nakon procene da postoji rizik od nasilja i uznemiravanja.Osnovni sud u Nišu je u martu 2025. godine doneo odluku o zabrani prilaska, uz obrazloženje da postoji opasnost od ponavljanja nasilja u porodici. U dokumentaciji se, između ostalog, pominju pretnje, uvrede i uznemiravanje koje su, prema navodima prijava, izazvale strah kod članova porodice.

Ćerka iznela niz optužbi

Situacija je dodatno dobila na težini nakon što se u javnosti oglasila i njegova ćerka Vaska Stanimirović, koja je iznela niz teških optužbi na račun svog oca. Ona je tvrdila da je tokom detinjstva bila svedok nasilja nad majkom i burnih porodičnih scena.

Prema njenim navodima, sukobi između roditelja trajali su godinama, a tvrdi i da je više puta prisustvovala situacijama u kojima je njen otac fizički napadao majku. Ona je takođe izjavila da je kao dete bila svedok očeve nevere i drugih porodičnih konflikata.

Aca sve negirao

Muzičar je, međutim, odlučno negirao sve optužbe koje su iznete na njegov račun. On tvrdi da su navodi njegove ćerke neistiniti i da su, kako kaže, posledica manipulacije od strane njegove bivše supruge. Takođe, on se nje u jednom momentu i odrekao.U jednoj od izjava rekao je da je protiv njega ranije već vođen postupak koji je, kako tvrdi, završen odbacivanjem krivične prijave. Prema njegovim rečima, planira da pokrene nove tužbe zbog, kako navodi, lažnih optužbi i klevete.

Stanimirović je takođe izneo niz optužbi na račun bivše supruge. On tvrdi da je tokom braka otkrio da ona koristi nedozvoljene supstance, što je, kako kaže, bio jedan od razloga za raspad njihovog dugogodišnjeg braka.

Autor: M.K.