TRI MESECA TIŠINE, PA EMOTIVNA OBJAVA: Aleksandra Bursać pokazala kako izgleda njena ćerkica! (FOTO)

Izvor: Pink.rs

Otkako se ostvarila u najvažnijoj životnoj ulozi, poznata pevačica Aleksandra Bursać ne krije koliko uživa u svakom trenutku majčinstva.

Svoju sreću i porodičnu idilu rado deli sa fanovima, a najnovija objava njene mezimice, ćerkice Kasije, koju je dobila sa deset godina mlađim kolegom Stevanom Sekulićem potpuno je raznežila sve.

Aleksandra je na svom Instagram profilu podelila predivan trenutak u kojem mala Kasija mirno leži i uživa. Devojčica je ušuškana u svom udobnom kutku, obučena u preslatko svetlo odelce sa motivima životinja, dok se iznad nje nalazi šarena bebi-gimnastika sa visećim igračkama jarkih boja koje joj privlače pažnju.

Foto: Instagram.com

Uz ovaj nežan prizor iz toplog doma, pevačica je dodala emotikone bebe i velikog crvenog srca, pokazujući beskrajnu ljubav prema svojoj naslednici.

Podsetimo, Aleksandra Bursać krila je dugo vezu sa mlađim kolegom, a na društvenim mrežama 2024. godine objavila je fotografije sa prosidbe koja se dogodila u Diznilendu.Inače, Aleksandra nije prva javna ličnost sa kojoj je Stevan bio. On je svojevremeno bio u ljubavi i sa pevačicom i influenserkom Ružom Rupić.

"Posle pet sati borbe konačno je zaspala"

Pevačica Aleksandra Bursać i njen suprug Stevan uživaju u roditeljstvu, ali i slatkim mukama kada je uspavljivanje bebe u pitanju. Ona na mrežama često deli snimke iz doma sa naslednicom. Naime, pevačica kaže da je uspavljivanje bebe najizazovnije, te se lavovski bore da sve obaveze podele i odrade posao kako treba.

Foto: Printscreen

- Posle pet sati borbe konačno je zaspala... Da li se i vi borite noću sa bebom koja neće da spava - napisala je nedavno pevačica u opisu slike.

Autor: M.K.

