Sloba i Jelena se venčali na Maldivima: Isplivale romantične fotke poznatog para, a evo šta su radili u jeku drame oko povratka u Srbiju! (FOTO)

Pevač Sloba Radanović i njegova supruga Jelena jutros su sleteli na beogradski aerodrom nakon dramatičnog povratka sa Maldiva.

Iako je putovanje obeležila neizvesnost zbog zatvorenih aerodroma na Bliskom istoku, par je u domovinu doneo i prelepe vesti – svoju ljubav krunisali su još jednim, egzotičnim venčanjem.

"Upravo venčani"

Nakon što su se utisci slegli, Jelena Radanović je na društvenim mrežama podelila seriju fotografija koje su oduševile njihove pratioce. Par je na obali Indijskog okeana organizovao ceremoniju koja je popularna među turistima na ovoj destinaciji.

Mlada je blistala u kratkoj, elegantnoj beloj haljini, dok je Sloba za ovu priliku odabrao tamno bež košulju i crne pantalone. Na jednoj od fotografija vidi se dirljiv natpis u pesku – "Just Married" (Upravo venčani).

Iako ovakve ceremonije na Maldivima nemaju zakonsku snagu u Srbiji, one predstavljaju snažan romantični čin obnavljanja zaveta, čemu par nije mogao da odoli.

Autor: M.K.