AKTUELNO

Domaći

Sloba i Jelena se venčali na Maldivima: Isplivale romantične fotke poznatog para, a evo šta su radili u jeku drame oko povratka u Srbiju! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevač Sloba Radanović i njegova supruga Jelena jutros su sleteli na beogradski aerodrom nakon dramatičnog povratka sa Maldiva.

Iako je putovanje obeležila neizvesnost zbog zatvorenih aerodroma na Bliskom istoku, par je u domovinu doneo i prelepe vesti – svoju ljubav krunisali su još jednim, egzotičnim venčanjem.

Foto: Instagram.com

"Upravo venčani"

Nakon što su se utisci slegli, Jelena Radanović je na društvenim mrežama podelila seriju fotografija koje su oduševile njihove pratioce. Par je na obali Indijskog okeana organizovao ceremoniju koja je popularna među turistima na ovoj destinaciji.

Foto: Instagram.com

Mlada je blistala u kratkoj, elegantnoj beloj haljini, dok je Sloba za ovu priliku odabrao tamno bež košulju i crne pantalone. Na jednoj od fotografija vidi se dirljiv natpis u pesku – "Just Married" (Upravo venčani).

Foto: Instagram.com

Iako ovakve ceremonije na Maldivima nemaju zakonsku snagu u Srbiji, one predstavljaju snažan romantični čin obnavljanja zaveta, čemu par nije mogao da odoli.

Autor: M.K.

#Drama

#Jelena Radanović

#Sloba Radanović

#venčali

POVEZANE VESTI

Domaći

Sloba i Jelena napustili rizort na Maldivima! Stigli u Sutomore, pa otkrili: 7 sati kasnije su nas dovezli na aerodrom, tamo sve zaudara na urin

Domaći

Sloba i Jelena Radanović zarobljeni na Maldivima, ne znaju kako će za Srbiju: Poznati par u kandžama vatrenog sukoba na Bliskom istoku!

Domaći

'NIKADA NISAM SAM JER STE VI TU' Sloba Radanović objavio porodičnu fotku sa zimovanja i poruku o kojoj se priča

Domaći

Sloba i Jelena se opustili na odmoru: Ona u toplesu, on uživa u pogledu (FOTO)

Domaći

PUNO KOŠTA! EVO KOLIKO PARA JE SLOBA ISKEŠIRAO ZA SVADBU I ROĐENDAN SINA! Isplivali svi detalji gala slavlja: Jelena se za sve pitala!

Domaći

Naš pevač pazario penthaus u Budvi: Na krovu bazen i ogromna terasa, pogledajte u kakvom luksuzu se folker baškari (VIDEO)