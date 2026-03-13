Tigrasti kupaći i isklesani trbušnjaci! Naša pevačica mami uzdahe, pored dečka milionera zasijala nikad jače! (FOTO)

Ispunjena na svim poljima.

Naša pevačica Marina Visković trenutno uživa u ljubavi sa bogatim biznismenom, a otkako su joj na emotivnom planu procvetale ruže, čini se da je procvetala i ona.

Marina trenutno boravi na letovanju, odakle redovno objavljuje provokativne fotografije u kupaćim kostimima.

Ovoga puta nadmašila je samu sebe, te je pokazala izvajano telo, isklesane mišiće i preplanuli ten u tigrastom kupaćem. Na glavi je imala i šešir, koji je dodatno istakao njenu egzotičnost, pa se komplimenti samo nižu.

Autor: R.L.