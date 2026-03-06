SLAVLJE U DOMU ALEKSANDRE PRIJOVIĆ: Čestitke stižu sa svih strana, a prva se oglasila ONA (FOTO)

Aleksandar Živojinović, sin Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića, danas proslavlja sedmi rođendan. Tim povodom se oglasila Borka Mihajlović, majka pevačice.

Naime, Borka Mihajlović je objavila sliku sa unukom Aleksandrom, a čestitke su se nizale.

- Od prvog dana tvoj život je bio meni dar, tvoj osmeh tvoj svaki zagrljaj, za mene su najveća sreća. Neka ti svaki rođendan bude sretan kao što sam i ja srećna što te imam! Ti si moja prva radost. Srećan rođendan mili moj Aki, voli te baka.

Inače, Aleksandra se porodila prošle godine i na svet je donela ćerku, a naslednici su odlučili da daju ime Aria.

Aleksandra Prijović omiljena je komšinica u kraju na Bežanijskoj kosi, gde živi sa sinom i suprugom Filipom Živojinovićem.

- Oni su velika porodica, u smislu jeste da Aleksandra i Filip tu žive sa svojom decom, ali stalno tu dolaze mame, tate i ostali. Žive jedan lep život, okruženi su najmilijima i svi se super slažu.

- Od dolaska bebe u kući je prava žurka. Brena i Boba su došli sa pregrštom poklona, Viktor sa devojkom. Tu je Prijina mama i Filipova, mislim da njih dve pomažu oko svega. Njih dve viđamo po ceo dan. Na adresu stiže gomila poklona i buketi sa cvećem, tome se ne zna broja. Filip je mobilan, on stalno u nabavku, ulazi i izlazi iz kola, kažu ove dve sestre.

- Njih dvoje su, da ne znate da su poznati toliko prizemni da im nikada ne biste dali taj novac i slavu koju imaju. Pa oni lepo izađu iz dvorišta i uđu u taksi tu na ulici, parkiraju se kao i svi mi ostali gde nađu mesto ispred. Dok se nije porodila, Aleksandru smo viđali u šetnji sa sinom. Svo troje odu u parkić blizu. Sada je nisam videla od kada se porodila jer se verovatno još oporavlja i navikava na sve, ali brzo će ona sa kolicima u šetnju, kaže baka Mira i nastavlja:

- Kažu da Brena dolazi često i Boba, tu su još neke žene ali ne znam ti ja kako izgleda čija majka. Aleksandra je rođena pod srećnom zvezdom. Toliki koncerti, slava pa dete jedno, drugo, divan muž. Roditelji i baka i deka dočekali da sve to vide, šta ćeš više od života. Nek su zdravo.



