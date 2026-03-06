Naš pevač hitno napustio Tajland: Oglasio se sa aerodroma, a evo gde se uputio

Darko Filipović već neko vreme boravi na Tajladnu odakle se redovno oglašava.

Kako je nedavno izbio rat na Bliskom istoku, pevač je spakovao kofere i napustio egzotičnu destinaciju i pokazao gde je otišao. Naime, Darko je objavio sliku iz aviona i otkrio da ide u Australiju.

- Odoh opet za Australiju, tamo se ne puca - napisao je on u okviru objave.

Trudna pevačica Iva Bojanović i njen partner Joca Stefanović trenutno se nalaze na Tajlandu, a kako ona navodi, još uvek ne mogu da se vrate kući jer im je let otkazan.

Iva Bojanović ističe da je pod velikim stresom i da im je sledeći let tek 13. marta.

- Evo ovako da se obratim svim ljudima koji nam masovno šalju poruke i koji se brinu.

Mi smo na Tajlandu i ne možemo se vratiti nikako za Srbiju, danima tražimo karte koje ni nema više u ponudi, prebukirano je sve usled nastale situacije.

Pod stresom sam, trudna i pokušavam da se smirim.

Mi smo danas trebali da se vratimo jer nam je avio kompanija poslala na mail da možemo da se čekiramo, pa su otkazali let, pritom ništa drugo sem toga, odgovornost bar da nas preusmere na drugu kompaniju nije bila mogućnost.

Dakle morali smo sami da kupimo karte nove o našem trošku i to ne smem ni reći koliko je koštalo!

I još boravak što smo morali da produžimo još 10 dana ne našom voljom, ni to izgleda nije važno.

Dakle mi 13. marta imamo tek let koji je preko Istanbula.

A ovde ću se posebno moliti Bogu, jer su nam pre par sati javili da su napali Grčku i Tursku - napisala je ona.

Autor: N.B.