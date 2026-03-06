U šestom mesecu trudnoće zaglavljena na Maldivima: Oglasila se zanosna supruga našeg pevača, SITUACIJA NIJE NAIVNA!

Rat ih je zatekao na odmoru.

Naš pevač Dado Polumenta i njegova zanosna supruga Ivona trenutno su sa ćerkama zaglavljeni na Maldivima, odakle su otkazani svi letovi zbog ratnog stanja na Bliskom istoku.

Ona je u šestom mesecu trnudnoće i čeka dečaka, a sada se oglasila emotivnom porukom sa ove ezgotične destinacije, koja sada nikome nije tako privlačna.

- 24 nedelje kako te nosim ispod srca, sine. A već si promenio ceo moj svet - poručila je Ivona svom sinu.

Inače, ona se pre nekoliko dana oglasila i otkrila da se za sada dobro drže i da će se uskoro vratiti u Srbiju.

- Sve je okej sa nama, kupili smo nove karte, malo okolo, malo ćemo obići planetu, ali karte se rasprodaju brzinom svetlosti, dobro da smo i ovo uspeli. Za par dana se vraćamo kući, daj Bože. A do tada ćemo da odmaramo i uživamo koliko možemo, jer bez obzira što smo na ovako predivnom mestu, neki neprijatan osećaj i nemir je prisutan konstantno. Hvala divni ljudi što pitate, samo da sve bude kako treba i da ne ginu nedužni ljudi - poručila je Dadova supruga.

Autor: R.L.