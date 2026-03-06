AKTUELNO

Domaći

U šestom mesecu trudnoće zaglavljena na Maldivima: Oglasila se zanosna supruga našeg pevača, SITUACIJA NIJE NAIVNA!

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/ivonapolumenta ||

Rat ih je zatekao na odmoru.

Naš pevač Dado Polumenta i njegova zanosna supruga Ivona trenutno su sa ćerkama zaglavljeni na Maldivima, odakle su otkazani svi letovi zbog ratnog stanja na Bliskom istoku.

Foto: Instagram.com

Ona je u šestom mesecu trnudnoće i čeka dečaka, a sada se oglasila emotivnom porukom sa ove ezgotične destinacije, koja sada nikome nije tako privlačna.

Foto: Instagram.com/ivonapolumenta

- 24 nedelje kako te nosim ispod srca, sine. A već si promenio ceo moj svet - poručila je Ivona svom sinu.

Inače, ona se pre nekoliko dana oglasila i otkrila da se za sada dobro drže i da će se uskoro vratiti u Srbiju.

- Sve je okej sa nama, kupili smo nove karte, malo okolo, malo ćemo obići planetu, ali karte se rasprodaju brzinom svetlosti, dobro da smo i ovo uspeli. Za par dana se vraćamo kući, daj Bože. A do tada ćemo da odmaramo i uživamo koliko možemo, jer bez obzira što smo na ovako predivnom mestu, neki neprijatan osećaj i nemir je prisutan konstantno. Hvala divni ljudi što pitate, samo da sve bude kako treba i da ne ginu nedužni ljudi - poručila je Dadova supruga.

Autor: R.L.

#Dado Polumenta

#Ivona Polumenta

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

ŠOK! Odbojkašica igrala meč u šestom mesecu trudnoće

Domaći

Pronađite pevača na slici: Možete li pogoditi o kome je reč (FOTO)

Domaći

Luna Đogani u velikom problemu: Trenutno boravi na Maldivima, a povratak u Srbiju NEIZVESTAN, evo ko je još od poznatih u istoj situaciji (FOTO)

Domaći

SAZNAJEMO! Ognjen i Mina čekaju drugo dete: Lepa voditeljka u šestom mesecu trudnoće

Domaći

EDITA POKAZALA BEBU NA ULTRAZVUKU! Pevačica u petom mesecu trudnoće: Buba moja nasmejana! (FOTO)

Domaći

Pevačica čeka dete sa pet godina mlađim kolegom, a sada objavila slike iz teretane: Evo kako izgleda u šestom mesecu trudnoće