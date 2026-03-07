AKTUELNO

Domaći

Ne podnosim udarače od četiri sata: Naša pevačica progovorila o intimi i šokirala izjavom

Izvor: Blic, Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevačica Goca Tržan (51) poznata je po tome što bez dlake na jeziku govori o muško-ženskim odnosima, a jedno njeno gostovanje u emisiji kod Ognjena Amidžića ponovo je izazvalo veliku pažnju. Tom prilikom, ona je otvoreno priznala da sa godinama sve više ceni kada su stvari „brze, jednostavne i lake”.

Goca je oštro iskritikovala muškarce koji misle da je dužina trajanja intimnog odnosa presudna.

- Kako ulaziš u neke godine, gledaš da ti bude brzo, jednostavno i lako - kazala je Goca Tržan.

Prema njenim rečima, takvi muškarci u zabludi su da nešto znaju, a često se oslanjaju i na stimulativna sredstva poput vijagre, kamagre i cijalisa. Pevačica je takođe istakla da se inače druži sa muškarcima koji sa njom razgovaraju potpuno otvoreno, kao sa ravnopravnim sagovornikom muškog pola.

- Ove udarače od četiri sata ne mogu da podnesem. Ti što misle nešto, nemaju pojma! Ima budala koji su na cijalisima, kamagrama, vijagrama... Ja se družim sa muškarcima koji sa mnom pričaju kao da sam muškarac - navela je u emisiji.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

"Savršen odnos traje 12 minuta"

Goca je jednom prilikom istakla da savršen odnos treba da traje 12 minuta.

- I to je predugo - rekla je Goca uz smeh, a potom objasnila da je o tome čitala u naučnim časopisima:

- To su naučni fakti. To sam pročitala u studijama nekih seksologa. Razlog je taj što u tih 12 minuta treba da se desi sve što treba da se desi. Ne maltretiraš muškarca da mora da izdrži ne znam koliko, ti se ne maltretiraš sa gimnastikom i to je onda ok - rekla je, pa dodala:

- Nisam ja to merila da se razumemo, nego sam to pročitala - zaključila je Goca kroz smeh.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: N.B.

#Goca Tržan

#Seks

#pevačica

#suprug

POVEZANE VESTI

Domaći

Goca Tržan šokirala priznanjem o intimnim odnosima: Udarače od četiri sata ne podnosim, nemaju pojma

Domaći

Ljudi ostaju u lažnim brakovima zbog... Ruška Jakić progovorila o prevari muža: Imao je 24 sata da..

Domaći

ŠOKIRAĆETE SE! Goca Tržan priznala koliko je puta IMALA INTIMNE ODNOSE U JEDNOM DANU, voditelj se šokirao: TO JE NEMOGUĆE

Domaći

Ne živi se sa ženom koju voliš, već sa onom koja će biti dobra majka: Milena Ćeranić šokirala izjavom

Domaći

Ovo će se čitati u dahu! Jovana Jeremić najavila svoju najnoviju knjigu na temu koja zanima apsolutno sve: Saveti zlata vredeni i za žene i za muškarc

Domaći

ILI JA ILI KARIJERA! Bojana Lazić otkrila da su joj muškarci postavljali ultimatume, pa priznala: KADA SAM SE RODILA, MOJ TATA NIJE BIO SREĆAN