Ne podnosim udarače od četiri sata: Naša pevačica progovorila o intimi i šokirala izjavom

Pevačica Goca Tržan (51) poznata je po tome što bez dlake na jeziku govori o muško-ženskim odnosima, a jedno njeno gostovanje u emisiji kod Ognjena Amidžića ponovo je izazvalo veliku pažnju. Tom prilikom, ona je otvoreno priznala da sa godinama sve više ceni kada su stvari „brze, jednostavne i lake”.

Goca je oštro iskritikovala muškarce koji misle da je dužina trajanja intimnog odnosa presudna.

- Kako ulaziš u neke godine, gledaš da ti bude brzo, jednostavno i lako - kazala je Goca Tržan.

Prema njenim rečima, takvi muškarci u zabludi su da nešto znaju, a često se oslanjaju i na stimulativna sredstva poput vijagre, kamagre i cijalisa. Pevačica je takođe istakla da se inače druži sa muškarcima koji sa njom razgovaraju potpuno otvoreno, kao sa ravnopravnim sagovornikom muškog pola.

- Ove udarače od četiri sata ne mogu da podnesem. Ti što misle nešto, nemaju pojma! Ima budala koji su na cijalisima, kamagrama, vijagrama... Ja se družim sa muškarcima koji sa mnom pričaju kao da sam muškarac - navela je u emisiji.

"Savršen odnos traje 12 minuta"

Goca je jednom prilikom istakla da savršen odnos treba da traje 12 minuta.

- I to je predugo - rekla je Goca uz smeh, a potom objasnila da je o tome čitala u naučnim časopisima:

- To su naučni fakti. To sam pročitala u studijama nekih seksologa. Razlog je taj što u tih 12 minuta treba da se desi sve što treba da se desi. Ne maltretiraš muškarca da mora da izdrži ne znam koliko, ti se ne maltretiraš sa gimnastikom i to je onda ok - rekla je, pa dodala:

- Nisam ja to merila da se razumemo, nego sam to pročitala - zaključila je Goca kroz smeh.

Autor: N.B.