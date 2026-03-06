AKTUELNO

Pet godina bez Borisa Komnenića! Slavni glumac kog je cela Srbija obožavala imao je BOLNU RANU, celog života je čeznuo za ćerkom!

Ostvario je brojne uloge po kojima će ga pamtiti još mnogo decenija.

Čuveni srpski glumac Boris Komnenić preminuo je na današnji dan, 6. marta 2021. godine, pa se tako danas navršava pet godina od njegove smrti. Tokom bogate karijere ostavio je snažan pečat na filmu, televiziji i u pozorištu, a publika ga i danas pamti po brojnim upečatljivim rolama.

Glumac je rodom iz Pule, odakle se rano odselio za Beograd, gde je potražio svoje mesto pod suncem. Nije mu dugo trebalo da postane jedan od najperspektivnijih glumaca, koji je nizao ulogu za ulogom.

Ipak, o njegovom privatnom životu se nije toliko znalo. Ono što je poznato jeste da je iza sebe imao brak, kao i ćerku Niku. Njegova bivša supruga Rene i Boris brzo su shvatili da nisu jedno za drugo, pa je bračna zajednica brzo završena, a iz nje se rodila ćerka, koja je slavnom glumcu dugo bila bolna rana.

Usled ratnih dešavanja, Boris je pretrpeo težak udarac jer svoju ćerku nije video punih pet godina, a tu tugu nadomestio je ulogom dede.

