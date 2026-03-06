Ivana Maksimović sa sinovima napustila Dubai: Sletela u Beograd, pa otišli kod Danila u Grčku, emotivni susret raznežio sve (FOTO)

Reprezentativka Srbije u streljaštvu, Ivana Maksimović, bila je primorana da zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku napusti Dubai, koji je donedavno bio baza njoj i njenim sinovima.

Iako su Ujedinjeni Arapski Emirati važili za bezbednu zonu, sve veća neizvesnost u regionu navela je Ivanu da uhvati prvi slobodan let i sa decom se skloni na sigurno.

Prema njenim ranijim objavama, dani pre odlaska bili su napeti – proveli su tri dana u karantinu kod prijateljice, što ju je podsetilo na 1999. godinu, ali je ipak istakla da je ponosna na snažan odbrambeni sistem Emirata.

Nakon što su prvo sleteli u Beograd, što je Ivana opisala kao izuzetno emotivan trenutak, porodica nije gubila vreme, već se odmah zaputila ka Grčkoj. Tamo ih je, u Solunu, čekao njen suprug, košarkaš Danilo Anđušić, koji još od novembra 2025. godine nastupa za tamošnji klub Aris.

Njihov susret u holu aerodroma u Grčkoj obeležio je snažan i dirljiv zagrljaj, kojim je okončan period razdvojenosti i strepnje. Uz snimak ovog emotivnog trenutka, Ivana je objavila poruku koja je mnoge raznežila: „Osećali smo se bezbedno u Dubaiju, ali najbezbednije mesto je tamo gde je srce”.

- Zahvalan sam onima koji su zvali, slali poruke i javljali se. Poslednjih nekoliko dana podsetilo nas je ko se moli, ko se pojavljuje, napisala je, a zatim u sledećoj objavi dodala:

- Tri dana karatitina kod Teodore u kući. Osetila sam se kao 1999. godine, kada nismo znali šta će se desiti i imali smo sjajnu žurku sa prespavanjem. Ponosna sam na ovu zemlju i odbrambeni sistem Ujedinjenih Arapskih Emirata i način života koji pružaju svima koji žele da im se pridruže - napisala je Ivana Maksimović Anđušić.

Autor: N.B.