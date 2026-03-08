Srpska influenserka se oglasila u jeku rata na Bliskom istoku: Otkrila da su je zvali iz ambasade (FOTO)

Influenserka Sara Damnjanović, poznatija kao Sara TKD, trenutno živi i radi u Dubaiju, odakle se zbog rata na Bliskom istoku često oglašava na svom Instagram profilu.

Sada se ponovo oglasila i otkrila kakvo je sada stanje u zemlji.

- Naizgled je sve u redu. Taksisti voze, marketi rade, nije proglašeno vanredno stanje. Hvala Bogu, nismo danima imali momente da moraju da nas evakuišu, mnogi ljudi su na bazenima, u kafićima. Sve izgleda kao da se zapravo ništa ne dešava, iako je situacija generalno na Bliskom istoku jako loša - započela je Damnjanovićeva.

- Najgori je bio taj prvi dan, jer sam se zatekla u tom momentu. Uplašila sam se jer nisam znala šta se dešava. Vidite ljude kako paniče, vidite rakete i dronove kako lete iznad vaših glava bez prestanka. Prvi zvuk koji smo čuli je zapravo bio prigušen zvuk kada su uništili raketu. Kada smo sišli u garažu, jasno se čuo zvuk pada. Znali smo da ta raketa nije uništena, već je pala na zemlju. Trudila sam se da budem smirena, ne paničim, ali normalno je da niko ne može da bude imun na to. Najbitnije mi je bilo da se sakrijem - ispričala je Sara.

- Prošlo je već nekoliko dana, konačno sam uspela da se naspavam, ali kada spavam imam osećaj kao da mi mozak konstantno radi i nemam mir do kraja. I dalje imam osećaj da sam u pripravnosti. Zbog celog stresa, šoka i svega, kada se sve desilo nisam mogla da spavam. Osim što je bilo bučno zbog raketa i dronova, imali smo i evakuisanja iz zgrade. Nakon što smo dobili informacije da uspešno ruše sve napade, ljudi su se generalno smirili. Jedino se plašimo kako će dalje situacija da se odvija i kod nas, ali i u Evropi, jer niko ne bi želi da ovo dalje eskalira - nastavila je misica.

"Trenutno je mirno"

- Čujem se sa porodicom, svima je mnogo teže palo nego meni, jer drugačije proživljavaju ovaj stres, ne znaju šta se dešava baš u svakom trenutku. Zbog toga me često zovu, ali pokušavam da ih smirim i uverim u to da je sve u redu. Porodica i prijatelji me savetuju da se vratim. Danas sam dobila poziv od ambasade i nekoliko minuta sam pričala sa njima. Razmatrali smo čitavu situaciju i rekla sam im da radije ne bih letela, jer se bezbednije osećam na zemlji nego u avionu. Tako da sam odbila da letim avionom, nakon čega sam videla da je let i otkazan. Iako znam da rade sve moguće provere, letovi se prate, ali ne bih mogla da letim sa tim saznanjem da oko mene lete rakete i da sam na visini - otkrila je Damnjanovićeva.

- Što se tiče bezbednosnih mera, nema nekih posebnih, jer nisu proglasili vanredno stanje. Ukoliko se čuju jači udari ili ako se uključi alarm da odemo u garažu. Uvek nas savetuju da odemo što niže u garažu, kao i da se sklanjamo od prozora i stakla - istakla je Sara.

Autor: N.B.