Unuku kupila kuću sa pogledom na Dunav: Ana Bekuta obezbedila nasledika

Pevačica Ana Bekuta odlučila je da svom unuku Branku kupi prelepu nekretninu i to na jednoj od trenutno najtraženijih beogradskih lokacija, gde su cene placeva i te kako visoke.

Kako prenose domaći mediji, Ana Bekuta je unuku pazarila divnu kuću u Grockoj.

Ana Bekuta oduvek je isticala da je veoma vezana sa decu svog sina Igora i da su joj oni na prvom mestu. Pevačica je sa samo 39. godina postala baka i ponosno naglašavala da su joj Sonja i Branko, nesumnjivo, najveća radost.

Želja da unucima bude podrška i dalje, iako su oni sada odrasli ljudi koji sami zarađuju, ne napušta je ni jednog trenutka. A da li će i sama provoditi vreme na imanju u Grockoj, ostaje da vidimo.

Ana Bekuta rodila je sina Igora kada je imala samo 17 godina u dom za nezbrinutu decu, a ta priča i posle mnogo vremena i dalje intrigira javnost.

Naime, Bekuta je u više navrata pričala o tome zbog čega se odlučila na ovaj korak, a onda se pojavila fotografija na kojoj su pozirali zajedno.

Pevačica je sina rodila u vanbračnoj vezi. Bila je odvojena od svoje bebe, a okolina ju je osuđivala. I njeni roditelji su se našli na stubu srama, selo ih je ogovaralo, što je nju posebno bolelo. Smatrala je da oni ni za šta nisu krivi.

- Posle strašnih unutrašnjih lomova, smestili smo Igora u dom. Veliki komad mog srca tada je otkinut i ta rana nikad neće zaceliti. Smatrali su me glupačom zato što "to" nisam na vreme ubila. Ili sakrila i ostavila u nekoj udaljenoj bolnici - objasnila je svojevremeno pevačica.

