NIJE MI IH ŽAO: Đani progovorio o kolegama iz Pinkovih zvezda, priznao kako je reagovao kada ga je Desingerica pozvao da snime duet

U današnjoj Premijeri, pevač Radiša Trajković Đani govorio je o aktuelnostima na estradi.

Popularni pevač Radiša Trajković Đani komentarisao je situaciju u kojoj su njegove brojne kolege ostale zarobljene na egzotičnim destinacijama zbog rata na Bliskom istoku:

- Nije mi ih žao, ja bih to u odnosu na njih uradio mnogo drugačije, ostao bih tamo 2 meseca da uživam - ističe pevač

Pored svih obaveza, privremeno je i bio u ulozi člana žirija najgledanijeg muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", menjajući koleginicu Zoricu Brunclik:

- Oni su tamo podeljeni u te njihove klanove, ja ne mogu da biram stranu, sve ih podjednako volim - dodaje Đani.

Otkrio je i da nije morao dva puta da razmisli kada ga je Desingerica pozvao da mu gostuje na duetskoj pesmi:

- Zvao me je i rekao da mene čuje na toj pesmi. Nije uopšte insistirao, rekao je ako ti se pesma ne svidja to je u redu. I stvarno mislim da je pesma ispala simpatično - istakao je Đani kroz osmeh.

Pevač je otkrio da povodom praznika žena putuje sa njegovom suprugom, bez poklona ali ručak ne sme da izostane:

- Po ceo dan jedem, ja to malo salata... nisam kao neki koji pojedu kilogram pečenja hleb i pola kilograma torte pa da mi pozli - rekao je Đani sa osmehom na licu.

Autor: L.L.